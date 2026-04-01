शिवाजी बनकर दहाड़ेंगे रितेश देशमुख! पहली झलक ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

बता दें, 'राजा शिवाजी' जियो स्टूडियोज के पेशकश और मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले ज्योति देशपांडे और जिनिलीया देशमुख के संयुक्त निर्माण में बनी है। ये फिल्म 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषा में दुनियाभर के थिएटरों में रिलीज होगी। ये फिल्म भारत के गौरवशाली इतिहास को नए अंदाज में भव्यता और भावना के साथ स्क्रीन पर दिखाएगी। दरअसल, ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को आधुनिक तकनीक और गहरे भाव के साथ पेश करने का बड़ा प्रयास है, जिसके लिए फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।