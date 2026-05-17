अनुराग कश्यप पर गिरेगी गाज! ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे फिल्ममेकर, कोर्ट ने दिया कड़ा आदेश

Anurag Kashyap controversial tweet Brahmin: अपनी लीक से हटकर और बेबाक फिल्में बनाने के लिए मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके खिलाफ सूरत कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है। जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। अनुराग अपने बयानों को लेकर अक्सर दिक्कतों में पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने भी खुद नहीं सोचा होगा। फिल्ममेकर अपने एक पुराने सोशल मीडिया कमेंट की वजह से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को लेकर पिछले साल एक कथित विवादित ट्वीट किया था जो अब मुसीबत बन चुका है।