बचपन में मिली आजादी को पसंद नहीं करती थीं पूजा बेदी, मां से कहा था, ‘आप बुरी मां हैं’

इसके आगे उन्होंने कहा, “हमारा रास्ता कभी भी काम से जुड़े सपनों से तय नहीं हुआ। हमारा रास्ता हमेशा खुशी से तय हुआ और हमेशा इस बात से तय हुआ कि हमें क्या खुशी देता है। मेरी मां कहती थीं, 'बेटी, मैंने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए लाया है क्योंकि मैं मां बनना चाहती थी। अपने स्वार्थ के कारण ही सही, तुम यहां हो। मैं तुम्हारी आभारी हूं। मैं तुम्हें घर, सिर पर छत, अच्छा खाना देने के लिए जिम्मेदार हूं ताकि तुम्हारा पेट भरा रहे। मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए ऋणी हूं ताकि तुम खुद को सशक्त बना सको। मैं तुम्हें अनुभव देने के लिए जिम्मेदार हूं ताकि तुम जान सको कि क्या चुनना है और हमेशा तुम्हारे पास वो अनुभव रहें। अगर तुम्हें आराम और अच्छी जिंदगी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करो। तुम चाहे घूमने-फिरने वाली जिंदगी जीना चाहो, बिंदास बनना चाहो, इंजीनियर या अंतरिक्ष यात्री बनना चाहो, जिंदगी में जो भी बनना है, उसका फैसला खुद करो। तुम्हारी बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी हो चुकी हैं क्योंकि मैंने तुम्हें यहां भेजा है।”