बॉलीवुड

‘मेरा तलाक हो गया… मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली’, 22 साल बाद एक्ट्रेस पूजा बेदी ने तोड़ी चुप्पी

Pooja Bedi: एक्ट्रेस पूजा बेदी और फरहान फर्नीचरवाला की तलाक हुए 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि तलाक के बाद उन्हें कोई एलिमनी नहीं मिली।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 25, 2025

Pooja Bedi Divorce Statement

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (फोटो सोर्स: डॉ. शीन गुरिब पॉडकास्ट स्क्रीनशॉट)

Pooja Bedi Divorce Statement: बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। फिल्मों में धमाकेदार शुरुआत करने वाली पूजा ने हाल ही में खुलासा किया कि फरहान फर्नीचरवाला से तलाक के बाद उन्हें एक भी रुपए की एलिमनी नहीं मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने नए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री रातोंरात छोड़नी पड़ी थी।

पूजा बेदी: कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार

डॉ. शीन गुरिब के पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने बताया कि वह फरहान से बेहद प्यार करती थीं। उनका कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार था। उनके घर वाले चाहते थे कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूं। शूटिंग पर नहीं जाऊं। मैं अपने पति के लिए और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती थीं। इसलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही सही समझा।

बता दें पूजा बेदी वहीं एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने साल 1991 में एक बोल्ड विज्ञापन से सनसनी मचा दी थी। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दिन। इनमें आमिर खान के साथ फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' (1992), विषकन्या (1991) जैसी फिल्में शामिल है। एक्ट्रेस का तलाक साल 2003 में हुआ था।

एक्ट्रेस पूजा बेदी ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैंने तो अपना 100 परसेंट देने की कोशिश की। लेकिन मेरे एक्स-हसबैंड फरहान एक बहुत ही रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थे। उनके परिवार में था कि उनकी बहू हॉट एक्ट्रेस नहीं हो सकती। इस बात को लेकर हम दोनों में बहुत बहस हुई। फरहान नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी दिखूं। हम दोनों के परिवार पहले से ही हमारी शादी के पक्ष में नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा परिवार संघर्ष करे, इसलिए मैंने उसे (फरहान) छोड़ दिया। फिर कुछ और करने का फैसला किया।

जब पूजा बेदी पर टूटा दुखों का पहाड़

एक्ट्रेस पूजा ने बताया कि उनकी जिंदगी में मुश्किलों का सिलसिला बहुत जल्दी शुरू हो गया था। तब उस दौरान, मैं करीब 27 साल की थी, जब मेरी दुनिया एक-एक करके बिखरने लगी। मेरी दादी कैंसर से चली गईं, मेरा प्यारा डॉग मर गया, वह इंसान भी गुजर गया जिसने मुझे बचपन से पाला था। इसके बाद मेरी मां एक लैंडस्लाइड में मारी गईं। मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। इसी दौरान मेरी शादी भी टूट गई, जबकि मेरे दो छोटे बच्चे थे। मैं सिर्फ 32 साल की थी और अंदर से पूरी तरह डर चुकी थी।'

तब मैंने आसमान की तरफ देखकर बस यही कहा था कि ‘भगवान, थोड़ा रहम कर लो’। फिर उसी समय मैंने कॉलम लिखना शुरू किया, धीरे-धीरे मेरी जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी।

पूजा ने बताया कि तलाक के बाद भी उनके मन में अपने पति फरहान के लिए कोई नाराजगी नहीं थी। वह उनके बिजनेस को खड़ा करने में शुरू से साथ रहीं, फिर भी उन्हें एलिमनी नहीं मिली। उन्होंने कहा, “मैं चाहती तो लड़ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस फैसला किया कि अब आगे बढ़ना है और मैं बढ़ गई।”

Updated on:

25 Nov 2025 06:42 pm

Published on:

25 Nov 2025 06:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'मेरा तलाक हो गया… मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली', 22 साल बाद एक्ट्रेस पूजा बेदी ने तोड़ी चुप्पी

