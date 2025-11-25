‘मेरा तलाक हो गया… मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली’, 22 साल बाद एक्ट्रेस पूजा बेदी ने तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस पूजा ने बताया कि उनकी जिंदगी में मुश्किलों का सिलसिला बहुत जल्दी शुरू हो गया था। तब उस दौरान, मैं करीब 27 साल की थी, जब मेरी दुनिया एक-एक करके बिखरने लगी। मेरी दादी कैंसर से चली गईं, मेरा प्यारा डॉग मर गया, वह इंसान भी गुजर गया जिसने मुझे बचपन से पाला था। इसके बाद मेरी मां एक लैंडस्लाइड में मारी गईं। मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। इसी दौरान मेरी शादी भी टूट गई, जबकि मेरे दो छोटे बच्चे थे। मैं सिर्फ 32 साल की थी और अंदर से पूरी तरह डर चुकी थी।'