जैकलीन तुम्हारे लिए हर पल तड़प रहा हूं… जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा इमोशनल नोट

अपने लेटर में सुकेश ने जैकलीन की मां का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी मुस्कान और आशीर्वाद आज भी उसे ताकत देते हैं। उसने लिखा,“तुम्हारी मां हमेशा हमारे साथ हैं। मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर चुका हूं। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ के रंग उड़ जाते हैं। सबकुछ फीकी हो जाती है। हर पल एक तड़प जैसा लगता है। दुनिया ने मुझे जितने भी घाव दिए हैं, उन्हें सिर्फ तुम्हारा प्यार ही भर सकता है। आगे का सफर भी मैं तुम्हारे साथ ही तय करना चाहता हूं।”