बॉलीवुड

जैकलीन तुम्हारे लिए हर पल तड़प रहा हूं… जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा इमोशनल नोट

Sukesh Chandrashekhar Love Letter: जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने इमोशनल नोट लिखा है। वह एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याद में वह तड़प रहा है। उसका दावा है कि 'क्रिसमस' के मौके पर… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 24, 2025

Sukesh Chandrashekhar Latest Update

जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को लिखा नोट (इमेज सोर्स: एक्स)

Sukesh Chandrashekhar Latest Update: जेल की सलाखों के पीछे बैठा सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है जैकलीन फर्नांडीज के लिए उसका इमोशनल, रोमांटिक और हैरान कर देने वाला लेटर। क्रिसमस के मौके पर ठग सुकेश ने न सिर्फ जैकलीन के लिए अपनी ‘तड़प’ का इजहार किया, बल्कि बेवर्ली हिल्स (California) में एक लग्जरी घर गिफ्ट करने का दावा कर सभी को चौंका दिया।

लेटर में खुलासा

सुकेश ने अपने लेटर में खुलासा किया कि उसने जैकलीन के लिए जो शानदार घर बनवाया है, उसका नाम ‘लव नेस्ट’ है। एक ऐसा घर, जो उनके प्यार का प्रतीक बने। पत्र में वह जैकलीन को ‘मेरा बच्चा’, ‘मेरा बोम्मा’ और ‘मेरी जैकलीन’ कहकर पुकारता है। उसने लिखा कि क्रिसमस का त्योहार उसे उन पलों की याद दिलाता है, जो उन्होंने एक साथ बिताए थे, वह मानता है कि उनका रिश्ता हमेशा यादों में जिंदा रहेगा।

सुकेश का दावा है कि इस बार का गिफ्ट बाकी गिफ्ट्स से बिल्कुल अलग है। इतना बड़ा कि क्रिसमस ट्री के नीचे रखा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी कसक ये है कि वह जैकलीन के चेहरे पर वह खुशी नहीं देख पा रहा, जो उसे इस गिफ्ट से मिलती। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस घर के चारों ओर एक निजी 19-होल गोल्फ कोर्स बनाया गया है, जो सुकेश के मुताबिक पूरे अमेरिका में अपने आप में अनोखा है।

तुम्हारे लिए हर पल तड़प रहा हूं…

अपने लेटर में सुकेश ने जैकलीन की मां का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी मुस्कान और आशीर्वाद आज भी उसे ताकत देते हैं। उसने लिखा,“तुम्हारी मां हमेशा हमारे साथ हैं। मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर चुका हूं। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ के रंग उड़ जाते हैं। सबकुछ फीकी हो जाती है। हर पल एक तड़प जैसा लगता है। दुनिया ने मुझे जितने भी घाव दिए हैं, उन्हें सिर्फ तुम्हारा प्यार ही भर सकता है। आगे का सफर भी मैं तुम्हारे साथ ही तय करना चाहता हूं।”

अपने इमोशनल लेटर में उसने आगे लिखा, “मैं तुम्हें हर वक्त अपने आस-पास महसूस करता हूं… जैसे कोई एहसास जो कभी दूर नहीं होता। हमारा पुराना वक्त फिर लौटकर आएगा और हम दोनों साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी खुशियों की कभी कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं।”

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

जैकलीन फर्नांडीज

Published on:

24 Dec 2025 08:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जैकलीन तुम्हारे लिए हर पल तड़प रहा हूं… जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा इमोशनल नोट

