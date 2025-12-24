24 दिसंबर 2025,

बुधवार

टॉलीवुड

खून से लथपथ… हाथों में हथकड़ी, धुरंधर से भी खतरनाक ‘Mysaa’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज

Mysaa Teaser Out: रश्मिका मंदाना स्टारर ‘Mysaa’ का धमाकेदार टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 22 सेकंड के वीडियो में… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 24, 2025

Rashmika Mandanna Mysaa Teaser Out

रश्मिका मंदाना स्टारर ‘Mysaa’ का धमाकेदार टीजर रिलीज (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Rashmika Mandanna Mysaa Teaser Out: खून से सनी पूरी बॉडी, हाथों में हथकड़ी और आंखों में ऐसा गुस्सा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ ऐसा ही रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म ‘Mysaa’ के टीजर में नजर आईं। फिल्म का 1 मिनट 22 सेकंड का धमाकेदार टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।

खतरनाक टीजर रिलीज

जले हुए जंगल के दमदार शॉट्स, रॉ और डार्क माहौल ये सब मिलकर टीजर को और भी खतरनाक बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन में थ्रिल और डर की एक नई लेयर जोड़ता है, जिससे टीजर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। रश्मिका का गुस्से से भरा, कमांडिंग और फियरलेस लुक इस बार फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ही इनके इस नए अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बता दें रवींद्र पुल्ले द्वारा डायरेक्टेड, ‘मायसा’ एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है जो आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों पर आधारित है। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं ‘फिल्मीबीट’ के मुताबिक, यह मूवी 20 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।

रश्मिका का फिल्मी करियर

साउथ की टॉप अभिनेत्रियों में से एक रश्मिका आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एनर्जी को हर किसी ने देखा है। एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ‘किरिक पार्टी’ (2016) से की थी, जो बड़ी हिट साबित हुई। इसी फिल्म ने उन्हें तुरंत पहचान दिलाई। इसके बाद रश्मिका ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा और ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी एक्टिंग में चार्म, इमोशन और नैचुरल कनेक्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। उन्हें नेशनल क्रश कहा जाने लगा।

हिंदी फिल्मों में आने से उनकी वर्सेटिलिटी और भी मजबूत हुई, वह पैन-इंडिया स्टार के तौर पर उभरीं। स्क्रीन पर उनकी दमदार मौजूदगी ‘पुष्पा’ फ्रेंचाइजी, ‘एनिमल’, ‘छावा’, ‘कुबेरा’ और ‘थामा’ जैसी फिल्मों में साफ दिखाई देती है। अब वह अपनी आने वाली फिल्म ‘Mysaa’ में एक और शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं।

tollywood

अप​कमिंग मूवी

24 Dec 2025 05:50 pm

