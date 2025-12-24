खून से लथपथ… हाथों में हथकड़ी, धुरंधर से भी खतरनाक ‘Mysaa’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज

साउथ की टॉप अभिनेत्रियों में से एक रश्मिका आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एनर्जी को हर किसी ने देखा है। एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ‘किरिक पार्टी’ (2016) से की थी, जो बड़ी हिट साबित हुई। इसी फिल्म ने उन्हें तुरंत पहचान दिलाई। इसके बाद रश्मिका ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा और ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी एक्टिंग में चार्म, इमोशन और नैचुरल कनेक्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। उन्हें नेशनल क्रश कहा जाने लगा।