धर्म से नफरत, मंगल को खाते हैं नॉन-वेज… श्रुति का पिता कमल हासन को लेकर बड़ा खुलासा, सुनकर चौंके फैंस

Shruti Haasan Big Revealed On Religion: भारतीय सिनेमा के दिग्गज कमल हासन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि उनकी बेटी औ एक्ट्रेस श्रुति हासन ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो देखते-देखते वायरल हो गया है। श्रति हमेशा अपनी बेबाक राय और बिंदास अंदाज के लिए ही जानी जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ने अपने बचपन और उस 'नास्तिक' माहौल के बारे में खुलकर बात की, जिसमें वह पली-बढ़ी हैं। श्रुति का यह खुलासा काफी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके घर में धर्म और भगवान का कोई स्थान नहीं है।