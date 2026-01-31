31 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी ने आमिर खान को लेकर किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते थे…

Mamta Kulkarni On Amir Khan: ममता कुलकर्णी ने इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आमिर खान अक्सर उनके घर आते थे और उनका बेडरूम इस्तेमाल करते थे। वहीं, उन्होंने स्टार्स के धर्म पर भी बात की।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 31, 2026

Mamta Kulkarni Big Revealed on Amir Khan said he used to be changed her clothes in my bedroom.

ममता कुलकर्णी का आमिर खान को लेकर बड़ा खुलासा

Mamta Kulkarni On Amir Khan: ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक रही है, जिन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है, लेकिन अचानक उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ साध्वी बनने का फैसला किया और श्रीयामायी ममतानंद गिरि बन गईं। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन ममता ने मोहमया सब छोड़ इस रास्ते पर जाने का फैसला किया था। ऐसे में कुछ समय पहले उन्होंने जगदगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अहंकारी कहा था और कहा था कि बड़े पद आसीन होने से पहले अहंकार त्यागना जरूरी है। जिसके बाद उन पर बड़ा एक्शन लिया गया और उन्हें किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया।

अब इसी बीच ममता ने इंडस्ट्री में अपने दोस्तों को लेकर खुलकर बात की। ममता ने अपने पुराने फिल्मी दिनों को याद करते हुए सुपरस्टार आमिर खान और शाहरुख खान के साथ अपने रिश्तों पर बेबाक बयान दिया। ममता ने बताया कि आमिर खान उनके बेडरूम में आते थे और कपड़े बदलते थे।

ममता कुलकर्णी ने आमिर खान को लेकर किया खुलासा (Mamta Kulkarni Big Revealed Amir Khan)

ममता कुलकर्णी ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि आज की तरह पहले हर स्टार के पास अपनी वैनिटी वैन नहीं होती थी। उन्होंने बताया, "फिल्म 'बाजी' की शूटिंग के समय आमिर खान अक्सर मेरे घर आया करते थे। वह मेरे बेडरूम में जाकर आराम से अपने कपड़े बदलते थे और पैकअप के बाद किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय भी बनाते थे। उस समय हम सब एक परिवार की तरह रहते थे।"

ममता कुलकर्णी ने धर्म को लेकर की बात (Mamta Kulkarni On Religion In Bollywood)

इंडस्ट्री में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और ए.आर. रहमान के हालिया विवादित बयान पर भी ममता ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "मैं खुद को खुशनसीब मानती हूं कि मैंने 90 के दशक में काम किया। उस समय मैंने शाहरुख और आमिर जैसे बड़े सितारों के साथ वर्ल्ड टूर किए और खूब नाम कमाया, लेकिन हमने कभी एक-दूसरे का धर्म नहीं देखा। हम एक-दूसरे के घरों में बैठते थे, साथ में कुकिंग करते थे। वहां सिर्फ इंसानियत और दोस्ती थी, मजहब की दीवारें नहीं थीं।"

एआर रहमान विवाद पर ममता की दोटूक (Mamta Kulkarni On AR Rahman)

ममता ने म्यूजिक इंडस्ट्री के गिरते लेवल पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि आज कई बेहद प्रतिभाशाली सिंगर्स और कलाकार बिना काम के घर बैठे हैं, जबकि कम टैलेंटेड लोगों को मौके मिल रहे हैं। उनके मुताबिक, इंडस्ट्री में काम न मिलना टैलेंट या समय के बदलाव पर निर्भर करता है, न कि किसी के धर्म पर। ममता कुलकर्णी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बॉलीवुड में भेदभाव को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  
बॉलीवुड
Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

31 Jan 2026 09:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ममता कुलकर्णी ने आमिर खान को लेकर किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते थे…
