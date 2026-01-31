ममता कुलकर्णी ने आमिर खान को लेकर किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते थे…

Mamta Kulkarni On Amir Khan: ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक रही है, जिन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है, लेकिन अचानक उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ साध्वी बनने का फैसला किया और श्रीयामायी ममतानंद गिरि बन गईं। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन ममता ने मोहमया सब छोड़ इस रास्ते पर जाने का फैसला किया था। ऐसे में कुछ समय पहले उन्होंने जगदगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अहंकारी कहा था और कहा था कि बड़े पद आसीन होने से पहले अहंकार त्यागना जरूरी है। जिसके बाद उन पर बड़ा एक्शन लिया गया और उन्हें किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया।