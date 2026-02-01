33 साल बाद ढाई किलो का हाथ फिर चलने को है तैयार, ‘बॉर्डर 2’ के बाद ‘घातक’ की सीक्वल आई चर्चा में

फिल्म 'गदर 2' और अब 'बॉर्डर 2' की जबरदस्त सफलता ने ये साबित कर दिया है कि दर्शक सनी देओल को उनके एक्शन-पैक और दमदार अंदाज में देखना बेहद पसंद करते हैं। यही कारण है कि कई फिल्म निर्माता उनकी पुरानी हिट फिल्मों के सीक्वल बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बता दें, सनी देओल के साथ 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी यादगार फिल्में बनाने वाले फेमस फिल्मकार राजकुमार संतोषी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। खबरों के मुताबिक, राजकुमार संतोषी अब साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म 'घातक' का सीक्वल 'घातक 2' बनाना चाहते हैं।