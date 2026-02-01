ब्राह्मण समाज ने लगाए मनोज बाजपेयी के खिलाफ नारे, ‘घूसखोर पंडत’ के टाइटल बदलने की मांग

फिलहाल ‘घूसखोर पंडत’ की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़ते दबाव के बीच मेकर्स फिल्म का नाम बदलेंगे या नहीं। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन, एफआईआर और राजनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे यह साफ है कि यह विवाद जल्द शांत होने वाला नहीं है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स इस पूरे विवाद पर आगे क्या फैसला लेते हैं।