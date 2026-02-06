टी-20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड का ‘धमाका’, नोरा फतेही-बादशाह समेत ये सितारे बिखेरेंगे जलवा

T20 World Cup 2026 Opening Ceremony: क्रिकेट और मनोरंजन का महामिलन एक बार फिर भारत में देखने को मिलने वाला है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य और सितारों से सजी ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी। इस खास मौके पर संगीत और डांस का ऐसा संगम देखने को मिलेगा, जो क्रिकेट फैंस के लिए यादगार बन जाएगा।