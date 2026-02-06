रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से अपील, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने मांगी सुरक्षा

IMPPA के अध्यक्ष अभय सिन्हा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में लगातार सामने आ रही फायरिंग और धमकी की घटनाओं ने फिल्म इंडस्ट्री में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि रोहित शेट्टी भारतीय सिनेमा के उन नामों में से हैं, जिन्होंने न सिर्फ मनोरंजन जगत को मजबूती दी है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमेशा आगे बढ़कर योगदान दिया है। ऐसे में उनके घर के बाहर इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है।