‘घूसखोर पंडत’ बना ‘जातिवाद’ विवाद तो मनोज बाजपेयी ने जताई सहमति, बोले- लोगों की भावनाओं को…

Ghooskhor Pandat title controversy: इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल को लेकर घमासान मचा हुआ है उसी में अहम रोल निभा रहे मनोज बाजपेयी का भी बयान सामने आ गया है। जहां चारो तरफ फिल्म के टाइटल को बैन करने या हटाने की बाते चल रही हैं और एक वर्ग ब्राह्मण वर्ग को टारगेट करने की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में मनोज बाजपेयी ने इस पर सहमति जताई है और इस पूरे मामले में सफाई भी दी है। यह सब उस समय हुआ है जब फिल्म की पूरी टीम पर यूपी में FIR दर्ज की जा चुकी है।