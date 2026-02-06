एक्शन लेना जरूरी हो गया… नसीरुद्दीन शाह ने उठाया ये बड़ा मुद्दा, बोले- मैं भी दोषी पार्टियों में से एक हूं…

नसीरुद्दीन शाह ने बड़े ही सरल शब्दों में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि वह कोई पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वह डराने वाला है। उन्होंने कहा, "मैंने महीनों तक नीला आसमान नहीं देखा है। ऐसी जगहों पर बर्फ गिर रही है जहां कभी बारिश तक नहीं होती थी, और जहां बारिश हो रही है, वहां लोगों के घर इस पानी को झेलने के लिए तैयार ही नहीं हैं।" उन्होंने बेमौसम बरसात से बर्बाद होती फसलों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है।