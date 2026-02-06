90% शादियां सिर्फ दिखावा हैं…पिता को शादी से रखा दूर, फिर एक्टर ने खोली रिश्ते की पोल

प्रतीक पाटिल ने अपने पिता से जुड़ी पुरानी दूरी और 2025 में हुई अपनी शादी के दौरान पिता राज बब्बर को न बुलाने के फैसले पर बात की। प्रतीक ने बताया, "लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता, इंडस्ट्री के कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं और आम जनता तो बस अफवाहों पर विश्वास करती है, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा कहीं न कहीं, किसी कहानी या फिल्म में।" इस दौरान उनकी पत्नी प्रिया ने भी इस अनुभव को अपने लिए एक परीक्षा बताया, जो कि उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने वाली साबित हुई। प्रिया ने कहा, "शादी से पहले जिंदगी ने हमें कई चुनौतियां दीं और हमने एक-दूसरे को समझने और साथ बने रहने का फैसला किया। हम निंजा की तरह हैं, हर समस्या को साथ मिलकर हल करते हैं।"