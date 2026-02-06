अंदर कुछ टूट-सा गया…अरिजीत सिंह को लेकर लकी अली का फूटा दर्द, बोले-म्यूजिक इंडस्ट्री आसान नहीं

बता दें, लकी अली ने कई हिट गानों के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। वे एक बार कह चुके हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री के इस टॉक्सिक माहौल से भागकर नहीं बल्कि उससे ऊबकर ये फैसला लिया था। उनका फेमस गाना 'ओ सनम' इसी आजादी की तलाश का नतीजा था। उन्होंने 2015 में इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। दरअसल, अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से घोषणा की थी कि अब वो प्लेबैक सिंगर के रूप में नया कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा, "आप सभी को नया साल मुबारक हो। इतने सालों से आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं खुशी से कहता हूं कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर नए असाइनमेंट नहीं लूंगा। ये एक खूबसूरत सफर रहा।" इस पोस्ट के बाद उन्होंने अपने X पर ये संकेत भी दिया कि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर लौटने की सोच रहे हैं। उनके इस फैसले ने इंडस्ट्री में कई अफवाहें और चर्चाएं बढ़ा दी हैं।