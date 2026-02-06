6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अंदर कुछ टूट-सा गया…अरिजीत सिंह को लेकर लकी अली का फूटा दर्द, बोले-म्यूजिक इंडस्ट्री आसान नहीं

Lucky Ali reaction on Arijit Singh: लकी अली ने हाल ही में अरिजीत सिंह को लेकर अपने अंदर छुपा दर्द जाहिर किया है और उन्होंने बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना बिल्कुल आसान नहीं है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 06, 2026

सिंगर अरिजीत सिंह और लकी अली

सिंगर अरिजीत सिंह और लकी अली (सोर्स: X@moviesnd)

Lucky Ali reaction on Arijit Singh: एआर रहमान के हालिया बयान और उसके बाद आए फेमस सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से किनारा करने के फैसले ने फिल्म और म्यूजिक जगत में सनसनी मचा दी है। इस फैसले के बाद कई स्टार्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी और अब फेमस सिंगर और गीतकार लकी अली ने भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

म्यूजिशियन की स्थिति को समझना आसान नहीं

ये चर्चा 27 जनवरी को तेज हुई जब अरिजीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि अब वो प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे। इस एलान के पहले एआर रहमान के सांप्रदायिकता पर दिए गए बयान की भी चर्चाएं थीं। इन सबके बीच पीटीआई से बातचीत में लकी अली ने कहा, "किसी म्यूजिशियन की स्थिति को समझने के लिए उसके जूते पहनकर चलना पड़ता है। अगर एक कलाकार ने इस तरह का कदम उठाया है, तो उसके अंदर जरूर कुछ टूटन और दर्द रहा होगा। मैं पूरी तरह से अरिजीत के फैसले के सपोर्ट में हूं। ये कोई नुकसान नहीं है। वो अपने तरीके से फिर से गाएगा, मगर शायद पहले जैसी परिस्थितियां नहीं होंगी। जीवन में हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपना बनाया।"

निर्णयों पर विश्वास रखना

इतना ही नहीं, अपने खुद के करियर के अनुभव शेयर करते हुए लकी अली ने आगे बताया, "कुछ भी आपको थाली में परोसा नहीं जाता। आपको खुद को साबित करना पड़ता है और अपने निर्णयों पर विश्वास रखना होता है। जब आप अपनी चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तो आपकी राह थोड़ी आसान दिखाई देने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि सफर आसान हो गया, लेकिन दिशा जरूर स्पष्ट हो जाती है।"

बता दें, लकी अली ने कई हिट गानों के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। वे एक बार कह चुके हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री के इस टॉक्सिक माहौल से भागकर नहीं बल्कि उससे ऊबकर ये फैसला लिया था। उनका फेमस गाना 'ओ सनम' इसी आजादी की तलाश का नतीजा था। उन्होंने 2015 में इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। दरअसल, अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से घोषणा की थी कि अब वो प्लेबैक सिंगर के रूप में नया कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा, "आप सभी को नया साल मुबारक हो। इतने सालों से आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं खुशी से कहता हूं कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर नए असाइनमेंट नहीं लूंगा। ये एक खूबसूरत सफर रहा।" इस पोस्ट के बाद उन्होंने अपने X पर ये संकेत भी दिया कि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर लौटने की सोच रहे हैं। उनके इस फैसले ने इंडस्ट्री में कई अफवाहें और चर्चाएं बढ़ा दी हैं।

जहां श्रेया घोषाल जैसे कई स्टार्स ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनके नए सफर के लिए उत्साह जताया है, तो वहीं कुछ ने इसे एक दौर के खत्म होने के रूप में देखा है। फिलहाल, अरिजीत सिंह के इस साहसिक फैसले पर संगीत जगत की नजरें टिकी हुई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

06 Feb 2026 11:40 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अंदर कुछ टूट-सा गया…अरिजीत सिंह को लेकर लकी अली का फूटा दर्द, बोले-म्यूजिक इंडस्ट्री आसान नहीं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक्शन लेना जरूरी हो गया… नसीरुद्दीन शाह ने उठाया ये बड़ा मुद्दा, बोले- मैं भी दोषी पार्टियों में से एक हूं…

नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर अपना गुस्सा उतारा है। उन्होंने लोगों के बीच एक और बड़ा मुद्दा उठाया है। जिसमें उन्होंने कहा कि वह खुद भी बड़े दोषी हैं।
बॉलीवुड

90% शादियां सिर्फ दिखावा हैं…पिता को शादी से रखा दूर, फिर एक्टर ने खोली रिश्ते की पोल

Prateik Smita Patil statement On Marriage
बॉलीवुड

गोविंदा को दिखाया बाहर का रास्ता, इस बड़ी फिल्म में मनोज बाजपेयी को किया गया उनकी जगह कास्ट

गोविंदा के फैंस को इस खबर से बड़ा झटका लग सकता है। उन्हीं की ब्लॉकबस्टर फिल्म से एक्टर को हटा देने की खबर सामने आई है और उनकी जगह कोई और नहीं बल्कि मनोज बाजपेयी में फिल्म में कास्ट किया गया है।
बॉलीवुड

रंग-रूप को लेकर मिले भद्दे कमेंट्स, एक रोटी और अंडा खाकर महीनों बिताई जिंदगी, आज करोड़ों की मालकिन हैं नोरा फतेही

Nora Fatehi Birthday
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय की पोस्ट पर फैंस ने लिए चुटकी, अभिषेक को करना था विश, फैंस बोले- ये कौन है?

बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.