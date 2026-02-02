अरिजीत के संन्यास के 5 दिन बाद रिलीज हुआ उनका ये गाना, आवाज सुनकर फैंस हुए इमोशनल

अरिजीत का ये गाना शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की आने वाली फिल्म ओ रोमियो का है। इस गाने को संगीत की दुनिया के दो दिग्गजों ने गाया है। 'इश्क का फीवर' को विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया है और इसके बोल गीतकार गुलजार ने लिखे हैं। टी-सीरीज द्वारा पेश किया गया यह गाना सादगी और गहरे प्यार को दिखाता है। गाने की शुरुआत काफी जोशीली है, लेकिन धीरे-धीरे यह एक दर्द भरी और बेहद शानदार धुन में तब्दील हो जाता है। शाहिद और तृप्ति की फ्रेश केमिस्ट्री ने इस गाने के विजुअल्स में चार चांद लगा दिए हैं।