2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अरिजीत के संन्यास के 5 दिन बाद रिलीज हुआ उनका ये गाना, आवाज सुनकर फैंस हुए इमोशनल

Arijit Singh New Song: संन्यास के बाद अरिजीत सिंह का पहला गाना सामने आया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। उनके फैंस उनकी आवाज सुनकर इमोशनल हो रहे हैं और मिस यू, मास्टरपीस जैसे कमेंट कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 02, 2026

Arijit Singh New romantic Song ishq ka fever out after 5 days of retirement fans get emotional

अरिजीत सिंह का संन्यास के बाद गाना हुआ रिलीज

Arijit Singh New Song: पूरा बॉलीवुड उस समय हैरान रह गया था जब सबके चहेते और इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू चलाने वाले सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की थी। लाखों दिलों का दिल उस दिन टूट गया था, लोग इमोशनल हो गए थे। सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी सितारों ने भी अरिजीत के इस फैसले पर अपना-अपना रिएक्शन दिया था। ऐसे में अब अरिजीत के सन्यास के 5 दिन बाद उनका नया गाना रिलीज हो गया है, जिसे सुनकर फैंस भावुक हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।

अरिजीत का संन्यास के बाद गाना हुआ रिलीज (Arijit Singh New Song)

अरिजीत का ये गाना शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की आने वाली फिल्म ओ रोमियो का है। इस गाने को संगीत की दुनिया के दो दिग्गजों ने गाया है। 'इश्क का फीवर' को विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया है और इसके बोल गीतकार गुलजार ने लिखे हैं। टी-सीरीज द्वारा पेश किया गया यह गाना सादगी और गहरे प्यार को दिखाता है। गाने की शुरुआत काफी जोशीली है, लेकिन धीरे-धीरे यह एक दर्द भरी और बेहद शानदार धुन में तब्दील हो जाता है। शाहिद और तृप्ति की फ्रेश केमिस्ट्री ने इस गाने के विजुअल्स में चार चांद लगा दिए हैं।

फैंस हो रहे अरिजीत की आवाज सुनकर इमोशनल (Arijit Singh O’Romeo Song Ishq Ka Fever Out)

जैसे ही यह गाना यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फैंस अरिजीत से अपना फैसला वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "अरिजीत सिंह मास्टरपीस हैं, आप कभी रिटायर नहीं हो सकते।" दूसरे ने भावुक होते हुए कहा, "अरिजीत को बॉलीवुड की जरूरत नहीं, बल्कि बॉलीवुड को अरिजीत की जरूरत है। हम आपकी आवाज को हमेशा मिस करेंगे।" कई फैंस ने उनकी आवाज को 'नेक्स्ट लेवल' बताते हुए उन्हें प्लेबैक का असली किंग करार दिया।

क्यों छोड़ रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग?

बता दें कि अरिजीत सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की जानकारी शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि वह अब नए साल से एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं लेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया था कि जिन गानों के लिए वह पहले ही कमिटमेंट कर चुके हैं, उन्हें जरूर पूरा करेंगे। 'इश्क का फीवर' उन्हीं कमिटमेंट्स का हिस्सा है।

13 फरवरी को रिलीज होगी 'ओ रोमियो' (O’Romeo Release Date)

साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज की ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' पर आधारित है। फिल्म में शाहिद और तृप्ति के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फैंस अब इस फिल्म के साथ-साथ अरिजीत के बचे हुए अन्य गानों का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

अरिजीत सिंह के साथ हुई जबरदस्ती, ‘बॉर्डर 2’ के गाने को लेकर मचा बवाल, भूषण कुमार का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
Bhushan Kumar broke silence on Arijit Singh forced to sing a border 2 song after his retirement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

02 Feb 2026 01:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अरिजीत के संन्यास के 5 दिन बाद रिलीज हुआ उनका ये गाना, आवाज सुनकर फैंस हुए इमोशनल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धुरंधर को ‘घिनौनी’ फिल्म बताने पर फंस गईं डायरेक्टर शाजिया इकबाल, ट्रोल्स के बाद उठाना पड़ा ये कदम

Shazia Iqbal Criticizes Ranveer Singh Dhurandhar
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ में गन होल्डिंग को लेकर आदित्य धर ने बताई इंट्रेस्टिंग वजह, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह!

फिल्म 'धुरंधर'
बॉलीवुड

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की ‘आदिपुरुष’ से तुलना पर अरुण गोविल का बयान, बोले- भगवान जैसा दिखना…

Arun Govil on Ranbir Kapoor Ramayan Being Compared to Adipurush
बॉलीवुड

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी पर दिया पहला रिएक्शन, 2 फरवरी नहीं, अब ये डेट हुई वायरल

Rashmika Mandanna broke silence on marriage with Vijay Deverakonda said it all
बॉलीवुड

नास्तिक के पास धर्म का ऑप्शन नहीं… जावेद अख्तर ने समाज को लेकर दिया बयान, पहली पत्नी को बताया बेस्ट फ्रेंड

Javed Akhtar comment on Nastik with example and said my first wife is my best friend
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.