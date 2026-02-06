रंग-रूप को लेकर मिले भद्दे कमेंट्स, एक रोटी और अंडा खाकर महीनों बिताई जिंदगी, आज करोड़ों की मालकिन हैं नोरा फतेही

Nora Fatehi Birthday: मुंबई मायानगरी है- ये सपना भी देती है और इम्तिहान भी। यहां हर रोज हजारों लोग उम्मीदों की गठरी लेकर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, जहां नाम, शोहरत और दौलत तीनों साथ चलें। फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत की भूमिका जितनी बड़ी होती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका संघर्ष, धैर्य और खुद पर भरोसे की होती है। ऐसी ही एक कहानी है बॉलीवुड की ‘डांसिंग क्वीन’ कही जाने वाली नोरा फतेही की, जिनका सफर 5000 रुपये से शुरू होकर करोड़ों की कमाई तक पहुंचा है।