तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

फुटबॉलर अशरफ हकीमी का प्राइवेट लाइफ काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। साल 2020 में उन्होंने स्पेनिश एक्ट्रेस हिबा अबूक से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं और शादी के 3 साल बाद 2023 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के दौरान ये खबर भी उड़ी थी कि हिबा ने हकीमी की आधी संपत्ति की मांग की है, लेकिन बाद में ये खबर सिर्फ एक अफवाह साबित हुई। तलाक के अलावा, हकीमी पर साल 2023 में पेरिस में एक यौन उत्पीड़न (रेप) का आरोप भी लगा था, जिसमें हकीमी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'ब्लैकमेल' और 'वसूली' की साजिश बताया था। फिलहाल मामले की कानूनी जांच जारी है।