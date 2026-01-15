15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

Nora Fatehi Dating Rumors: हाल ही में सोशल मीडिया पर नोरा फतेही के एक विवादित मुद्दे ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें उनकी डेटिंग की खबरें सामने आई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 15, 2026

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

नोरा फतेही और अचरफ हकीमी ( सोर्स: norafatehi के इंस्टाग्राम द्वारा )

Nora Fatehi Dating Rumors: बॉलीवुड की 'डांसिंग क्वीन' नोरा फतेही अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से गॉसिप गलियारों में खबर है कि नोरा का दिल एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार पर आ गया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि मोरक्को के सीनियर फुटबॉलर अशरफ हकीमी (Achraf Hakimi)हैं, लेकिन अभी तक दोनों में किसी का भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है।

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही

दरअसल, इन अफवाहों को हवा तब मिली जब नोरा फतेही हाल ही में 'अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस' का मैच देखने के लिए खास तौर पर मोरक्को पहुंचीं। नोरा की मौजूदगी और हकीमी के प्रति उनकी दीवानगी ने फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोनों के बीच दोस्ती से कहीं बढ़कर कुछ है। हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके इश्क की सुर्खियां जोरों पर हैं।

बता दें, 27 वर्षीय अशरफ हकीमी दुनिया के जबरदस्त फुटबॉलरों में गिने जाते हैं। वे फिलहाल फ्रांस के फेमस क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) और मोरक्को की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। साथ ही, हकीमी उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने पिछले साल चैंपियंस लीग का खिताब और फ्रेंच लीग का टाइटल जीता था। मोरक्को की टीम के कप्तान हकीमी इससे पहले रियल मैड्रिड, बोरुसिया डॉर्टमुंड और इंटर मिलान जैसे दुनिया के सबसे बड़े क्लबों के लिए भी अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं।

जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

फुटबॉलर अशरफ हकीमी का प्राइवेट लाइफ काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। साल 2020 में उन्होंने स्पेनिश एक्ट्रेस हिबा अबूक से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं और शादी के 3 साल बाद 2023 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के दौरान ये खबर भी उड़ी थी कि हिबा ने हकीमी की आधी संपत्ति की मांग की है, लेकिन बाद में ये खबर सिर्फ एक अफवाह साबित हुई। तलाक के अलावा, हकीमी पर साल 2023 में पेरिस में एक यौन उत्पीड़न (रेप) का आरोप भी लगा था, जिसमें हकीमी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'ब्लैकमेल' और 'वसूली' की साजिश बताया था। फिलहाल मामले की कानूनी जांच जारी है।

मजेदार बात ये है कि नोरा फतेही और अशरफ हकीमी की उम्र में 6 साल का अंतर है। नोरा जहां अपनी खूबसूरती और डांस से बॉलीवुड पर राज कर रही हैं, तो वहीं हकीमी फुटबॉल की दुनिया के चमकते सितारे हैं। अब फैंस को इंतजार है कि ये इंटरनेशनल जोड़ी अपने रिश्ते को ऑफिशियल तौर पर कब कबूल करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

15 Jan 2026 05:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ के साथ रिलीज हुआ ‘Border 2’ का धमाकेदार ट्रेलर

Border 2 Trailer Out
बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड

फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol Insta story
बॉलीवुड

एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

Friday OTT Releases
बॉलीवुड

अच्छे चेहरे देखें, चश्मा नहीं लगेगा… JLF में जावेद अख्तर के बेबाक बोल- सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं

JLF 2026, Jaipur Literature Festival, Jaipur Lit Fest, Javed Akhtar, Varisha Farasat, Bollywood lyricist, script writer, Hindi literature, Indian cinema, film industry, भाषा पर चर्चा, समाज पर चर्चा, सेक्युलरिज्म, उर्दू, संस्कृत, तमिल भाषा, Jaipur event, होटल
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.