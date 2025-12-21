21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

भीषण एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही का हुआ CT स्कैन, डॉक्टर्स ने दी ये सलाह

Nora Fatehi Accident Update: एक्ट्रेस नोरा फतेही के फैंस उस समय डर गए जब खबर आई कि एक्ट्रेस का भीषण एक्सीडेंट हो गया है और उनके सिर में चोट आई है। आइये जानते हैं अब उनकी हालत कैसी है?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 21, 2025

Nora Fatehi health update after car accident in mumbai doctors done ct scan and gave this advice

नोरा फतेही का हुआ एक्सीडेंट

Nora Fatehi Accident Update: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही बीती रात एक हादसे का शिकार हो गईं। एक्ट्रेस की कार का मुंबई में एक्सीडेंट हो गया। शराब के नशे में धुत एक शख्स ने नोरा की कार को जबरदस्त टक्कर मारी, इस हादसे में उनके सिर में चोट आई। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई हर कोई हैरान रह गया। एक्ट्रेस के फैंस उनके लिए दुआ करने लगे और हेल्थ अपडेट जानने के लिए कमेंट करने लगे।

ऐसे में नोरा की हालत कैसी है ये सामने आ गया है। साथ ही सिर में चोट आने के बाद उनका सीटी स्कैन भी हो गया है। एक्ट्रेस अब खतरे से बाहर हैं। वहीं, डॉक्टर्स ने उनकी हेल्थ पर बड़ा अपडेट भी दिया है।

कैसे हुआ नोरा फतेही का एक्सीडेंट? (Nora Fatehi health update)

मिली जानकारी के मुताबिक, नोरा फतेही के साथ यह हादसा तब हुआ जब वह गोवा में चल रहे मशहूर 'सनबर्न फेस्टिवल 2025' में शामिल होने जा रही थीं। नोरा का वहां दिग्गज डीजे डेविड गुएटा के साथ एक बड़ा शेड्यूल इवेंट था। रास्ते में एक शराबी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और नोरा की कार को जोरदार टक्कर मार दी।

एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने किया सीटी स्कैन (Nora Fatehi car accident update)

इस टक्कर में कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा और नोरा को भी झटके की वजह से चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद आनन-फानन में उनकी टीम उन्हें पास के एक अस्पताल ले गई थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने नोरा की स्थिति को देखते हुए तुरंत उनकी जांच शुरू की। डॉक्टरों ने नोरा का सीटी स्कैन (CT Scan) किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि नोरा को कुछ मामूली चोटें लगी हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल सामान्य है। डॉक्टरों ने साफ किया कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है और अभिनेत्री अब पूरी तरह ठीक हैं।

चोट के बाद भी काम पर लौंटी नोरा (Nora Fatehi News)

हादसे के बाद डॉक्टरों ने नोरा को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन अपने काम के प्रति नोरा का समर्पण देखने लायक है। इतने बड़े हादसे और चोट के बावजूद, नोरा ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को ऊपर रखा। उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने फैंस को निराश नहीं करेंगी और आज रात सनबर्न फेस्टिवल में डेविड गुएटा के साथ अपने शेड्यूल इवेंट में हिस्सा लेंगी।

फिल्मफेयर ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस घटना की पुष्टि की है। नोरा के फैंस उनके इस जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उनके जल्द पूरी तरह ठीक होने की दुआएं भी मांग रहे हैं।

ये भी पढ़ें

वीकेंड प्लान रेडी है क्या, दिसंबर के आखिरी हफ्ते OTT पर रिलीज होगी ये ट्विस्ट वाले वेब सीरीज, तो जाएं तैयार
OTT
वीकेंड प्लान रेडी है क्या, दिसंबर के आखिरी हफ्ते OTT पर रिलीज होगी ये ट्विस्ट वाले वेब सीरीज, तो जाएं तैयार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

नोरा फतेही

Updated on:

21 Dec 2025 08:39 am

Published on:

21 Dec 2025 08:27 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भीषण एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही का हुआ CT स्कैन, डॉक्टर्स ने दी ये सलाह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Oscar जीतना चाहते थे गोविंदा, बोले- ‘जीरो से हीरो बन सकता हूं तो ऑस्कर जीतना कोई बड़ी बात नहीं’

Govinda Birthday
मनोरंजन

Karishma Tanna: लंबी हाइट बना एक्ट्रेस के लिए जी का जंजाल, नहीं मिलता था काम… डिप्रेशन का हो गई थी शिकार

Karishma Tanna
बॉलीवुड

ना रणवीर ना अक्षय खन्ना… ‘धुरंधर’ देख कंगना ने किसकी कर दी बड़ाई, बोलीं- सरकार में हमारे मोदी जी…

Kangana Ranaut On Dhurandhar Reaction
बॉलीवुड

जवान बेटी को खोने के बाद मशहूर एक्ट्रेस का छलका दर्द, इमोशनल नोट आया सामने

Divya Seth Shah Emotional Note
बॉलीवुड

‘दूर जा रही हूं…’बहन से आखिरी कॉल, फिर फंदे से झूलती मिली मॉडल विवेका बाबाजी

'दूर जा रही हूं…' बहन से आखिरी कॉल, फिर फंदे से झूलती मिली मॉडल विवेका बाबाजी, बॉयफ्रेंड पर शक
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.