भीषण एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही का हुआ CT स्कैन, डॉक्टर्स ने दी ये सलाह

नोरा फतेही का हुआ एक्सीडेंट
Nora Fatehi Accident Update: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही बीती रात एक हादसे का शिकार हो गईं। एक्ट्रेस की कार का मुंबई में एक्सीडेंट हो गया। शराब के नशे में धुत एक शख्स ने नोरा की कार को जबरदस्त टक्कर मारी, इस हादसे में उनके सिर में चोट आई। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई हर कोई हैरान रह गया। एक्ट्रेस के फैंस उनके लिए दुआ करने लगे और हेल्थ अपडेट जानने के लिए कमेंट करने लगे।
ऐसे में नोरा की हालत कैसी है ये सामने आ गया है। साथ ही सिर में चोट आने के बाद उनका सीटी स्कैन भी हो गया है। एक्ट्रेस अब खतरे से बाहर हैं। वहीं, डॉक्टर्स ने उनकी हेल्थ पर बड़ा अपडेट भी दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, नोरा फतेही के साथ यह हादसा तब हुआ जब वह गोवा में चल रहे मशहूर 'सनबर्न फेस्टिवल 2025' में शामिल होने जा रही थीं। नोरा का वहां दिग्गज डीजे डेविड गुएटा के साथ एक बड़ा शेड्यूल इवेंट था। रास्ते में एक शराबी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और नोरा की कार को जोरदार टक्कर मार दी।
इस टक्कर में कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा और नोरा को भी झटके की वजह से चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद आनन-फानन में उनकी टीम उन्हें पास के एक अस्पताल ले गई थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने नोरा की स्थिति को देखते हुए तुरंत उनकी जांच शुरू की। डॉक्टरों ने नोरा का सीटी स्कैन (CT Scan) किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि नोरा को कुछ मामूली चोटें लगी हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल सामान्य है। डॉक्टरों ने साफ किया कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है और अभिनेत्री अब पूरी तरह ठीक हैं।
हादसे के बाद डॉक्टरों ने नोरा को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन अपने काम के प्रति नोरा का समर्पण देखने लायक है। इतने बड़े हादसे और चोट के बावजूद, नोरा ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को ऊपर रखा। उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने फैंस को निराश नहीं करेंगी और आज रात सनबर्न फेस्टिवल में डेविड गुएटा के साथ अपने शेड्यूल इवेंट में हिस्सा लेंगी।
फिल्मफेयर ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस घटना की पुष्टि की है। नोरा के फैंस उनके इस जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उनके जल्द पूरी तरह ठीक होने की दुआएं भी मांग रहे हैं।
