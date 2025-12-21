भीषण एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही का हुआ CT स्कैन, डॉक्टर्स ने दी ये सलाह

हादसे के बाद डॉक्टरों ने नोरा को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन अपने काम के प्रति नोरा का समर्पण देखने लायक है। इतने बड़े हादसे और चोट के बावजूद, नोरा ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को ऊपर रखा। उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने फैंस को निराश नहीं करेंगी और आज रात सनबर्न फेस्टिवल में डेविड गुएटा के साथ अपने शेड्यूल इवेंट में हिस्सा लेंगी।



फिल्मफेयर ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस घटना की पुष्टि की है। नोरा के फैंस उनके इस जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उनके जल्द पूरी तरह ठीक होने की दुआएं भी मांग रहे हैं।