वीकेंड प्लान रेडी है क्या, दिसंबर के आखिरी हफ्ते OTT पर रिलीज होगी ये ट्विस्ट वाले वेब सीरीज, तो जाएं तैयार

OTT Web Series Releasing This Week: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वीकेंड प्लान बनाना और भी खास होने वाला है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई नई और ट्विस्ट से भरपूर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं।

मुंबई

Shiwani Mishra

Dec 20, 2025

OTT Web Series Releasing This Week: जैसे-जैसे साल 2025 का अंतिम पड़ाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी नए नए दमदार प्रोजेक्ट्स की बौछार होने लगी है। खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जहां इस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कई बड़ी और इंट्रेस्टिंग फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं। अगर आप भी इस छुट्टियों के मौसम में कुछ रोमांचक कंटेंट देखने के लिए तैयार हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। बता दें, OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते कई खास रिलीज देखने को मिलेंगी।

स्क्विड गेम 2 (Squid Game 2)
कहां देखें- Netflix
रीलीज डेट- 26 दिसंबर

साउथ कोरियाई सुपरहिट K-ड्रामा 'स्क्विड गेम' का दूसरा सीजन होने वाला है। इस बार कहानी प्लेयर 456 की होगी, जो फिर से जिंदगी के खतरनाक खेलों में उतरता है और इस घातक कॉम्पिटिशन को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान लेता है। ली जंग जे, ली ब्युंग हुन, वाई हा जून और गोंग यू जैसे कलाकारों ने इस सीजन को और भी रोमांचक बनाया है।

सोर्गवासल (Sorgavaasal)
कहां देखें-Netflix
रीलीज डेट- 27 दिसंबर

27 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर तमिल फिल्म 'सोर्गवासल' रिलीज होने वाली है, जिसमें आरजे बालाजी और सानिया इयप्पन अहम रोल में हैं। इसकी कहानी एक भ्रष्ट व्यवस्था में कैद होता है और जेल की वास्तविकता को सामने लाती है।

कल्पा तुया (Culpa Tuya)
कहां देखें- Prime Video
रीलीज डेट- 27 दिसंबर

स्पेनिश ड्रामा 'माई फॉल्ट' की सिक्वल है। इसकी कहानी एक जोड़े की है, जो अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए तमाम संघर्ष करता है, जिनके बीच उनके परिवार वाले अलगाव की कोशिश करते हैं। गैब्रियल ग्वेरा, निकोल वालेस और अन्य एक्टर्स ने इसमें शानदार काम किया है।

खोज परछाइयों के उस पार (Khoj Parchaiyo Ke Uss Paar)
कहां देखें- Zee5
रीलीज डेट- 27 दिसंबर

अगर आपको थ्रिलर पसंद है तो 27 दिसंबर को Zee5 पर आने वाली हिंदी वेब सीरीज 'खोज परछाइयों के उस पार' आपके लिए परफेक्ट होगी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जो अपनी लापता पत्नी की तलाश में परेशान रहता है और जब पत्नी मिलती है तो घटनाक्रम पूरी तरह बदल जाता है। शारिब हाशमी, अनुप्रिया गोयनका और आमिर दलवी की दिलचस्प एक्टिंग से ये सीरीज और भी मजेदार बनाती है।

डॉक्टर्स (Doctors)
कहां देखें- JioCinema
रीलीज डेट- 27 दिसंबर

इस हफ्ते एक नई हिंदी वेब सीरीज 'डॉक्टर्स' भी 27 दिसंबर को JioCinema पर आएगी। ये शो डॉक्टर्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों को दर्शाता है। इसमें शरद केलकर, हरलीन सेठी, विराफ पटेल समेत अन्य कलाकार मेन रोल में हैं।

बता दें, इस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अपनी छुट्टियों का आनंद लें और इन शानदार OTT रीलीज के साथ मनोरंजन की दुनिया में खो जाएं। क्योंकि 22-28 दिसंबर को अपनी स्क्रीन के सामने तैयार हो जाएं धमाकेदार कंटेंट का लुत्फ उठाने के लिए।

Updated on:

20 Dec 2025 04:54 pm

Published on:

20 Dec 2025 04:35 pm

