OTT

थियेटर जाएंगे भूल… जब देखेंगे OTT पर ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

OTT Releases This Week: इस हफ्ते OTT पर रिलीज एक से बढ़कर एक धमाकेदार फिल्में और वेब-सीरीज रिलीज होने वाली हैं। देखें लिस्ट?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 18, 2025

Top 5 OTT Releases This Week

इस हफ्ते OTT पर रिलीज होने वाली मूवीज (इमेज सोर्स: IMDb)

Top 5 OTT Releases This Week: OTT प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते आपका वीकेंड धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि थिएटर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे घर बैठे ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का लुफ्त उठा सकते हैं। 2025 के आखिरी दिनों में तीसरा शुक्रवार दस्तक दे रहा है और साथ ला रहा है एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में और नए वेब सीरीज। हर जॉनर का तड़का मिलेगा, जिसमें एक्शन, रोमांस, थ्रिलर सब देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, किस OTT पर क्या नया आने वाला है, चलिए आपको बताते हैं।

'मिसेज देशपांडे' (Mrs. Deshpande)

धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित एक बार फिर ओटीटी पर कमाल दिखाने आ रही हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल नए अंदाज़ में। उनकी नई वेबसीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ इस शुक्रवार रिलीज़ होने जा रही है, जिसमें वह पहली बार एक सीरियल किलर का किरदार निभा रही हैं। ये रोल उनके फैंस के लिए सरप्राइज और ओटीटी जगत के लिए बड़ा धमाका साबित हो सकता है। क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर यह सीरीज दर्शकों को आखिरी एपिसोड तक सीट से बांधे रखने वाली है।

सीरीज का नाममिसेज देशपांडे
स्टारमाधुरी दीक्षित
रिलीज डेट19 नवंबर
जोनरक्राइम थ्रिलर
OTT प्लेटफॉर्मजियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)

'नयनम' (Nayanam)

इस हफ्ते OTT पर आने वाली फिल्मों में ‘नयनम’ सबसे अलग और दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है। यह एक साइकोलॉजिकल साई-फाई थ्रिलर है, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की जिंदगी में छिपे रहस्यों को उजागर करती है। कहानी एक ऐसे डॉक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जरूरतमंद लोगों के लिए आई क्लिनिक चलाता है, लेकिन उसकी दुनिया में ऐसे मोड़ आते हैं जो रियलिटी और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट और साइंस-थ्रिल का तड़का ‘नयनम’ को खास बनाता है।

फिल्म का नामनयनम (Nayanam)
रिलीज डेट19 दिसंबर
जोनरसाइकोलॉजिकल साई-फाई थ्रिलर
OTT प्लेटफॉर्मZEE5

'डॉमिनिक एंड द लेडीज पर्स' (Dominic and the Ladies’ Purse)

फिल्म की कहानी एक एक्स पुलिस ऑफिसर डॉमिनिक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अब प्राइवेट डिटेक्टिव बन चुका है। उसे एक सिंपल सा केस मिलता है- एक ओनर का खोया हुआ पर्स ढूंढने का। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये छोटा सा केस एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है।

फिल्म का नामडॉमिनिक
रिलीज डेट19 दिसंबर
जोनरमिस्ट्री कॉमेडी
OTT प्लेटफॉर्मZEE5
मुख्य कलाकारममूटी

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' (Raat Akeli Hai: The Bansal Murders)

कहानी जतिन यादव नाम के इन्वेस्टिगेटर पर आधारित है, जिसे कानपुर के मशहूर बंसल परिवार में हुए मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा मिलता है। जैसे-जैसे वह जांच गहरी करता है, लालच, धोखा और छिपे हुए सच एक-एक करके सामने आते जाते हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

सीरीज़ का नामरात अकेली है: द बंसल मर्डर्स
स्टारकास्टनवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह, राधिका आप्टे
रिलीज डेट19 दिसंबर
जोनरक्राइम थ्रिलर
OTT प्लेटफॉर्मनेटफ्लिक्स (Netflix)

'द ग्रेट फ्लड' (The Great Flood)

कोरियन ड्रामा और फिल्मों के फैंस के लिए नेटफ्लिक्स फिर से एक दमदार तोहफा लेकर आ रहा है। फिल्म की कहानी एक AI रिसर्चर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पास मानवता के भविष्य की चाबी है। लेकिन तभी दुनिया पर एक विनाशकारी बाढ़ कहर बनकर टूट पड़ती है और सबकुछ बह जाता है। कहानी जानने के लिए देखनी होगी ये फिल्म।

फिल्म का प्रकारकोरियन साई-फाई
स्टारकास्टकिम दा-मी, पार्क हे-सू, क्वोन यूं-सियांग
कहानी थीमसर्वाइवल + AI रिसर्च
रिलीज डेट19 दिसंबर
जोनरसाई-फाई
OTT प्लेटफॉर्मनेटफ्लिक्स (Netflix)

