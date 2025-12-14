ओटीटी पर रिलीज हो रही इमरान हाशमी-यामी गौतम स्टारर ‘हक’, जानिए पूरी डिटेल

इसके बाद शाह बानो अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं और गुजारा भत्ता पाने की कानूनी लड़ाई शुरू करती हैं। यह निजी लड़ाई धीरे-धीरे 1980 के दशक के भारत में महिलाओं के अधिकार, धर्म और न्याय से जुड़ी एक बड़ी राष्ट्रीय बहस बन जाती है। बता दें इस फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है, जबकि इसकी कहानी रेशु नाथ ने लिखी है।