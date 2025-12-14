14 दिसंबर 2025,

रविवार

OTT

ओटीटी पर रिलीज हो रही इमरान हाशमी-यामी गौतम स्टारर ‘हक’, जानिए पूरी डिटेल

Haq OTT Release Date: फिल्म ‘हक’ के जरिए ओटीटी पर छाएंगे यामी गौतम और इमरान हाशमी, जानिए कब और कहा होगी स्ट्रीमिंग?

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 14, 2025

Haq OTT Release Date

‘हक’ के जरिए ओटीटी पर छाएंगे यामी गौतम और इमरान हाशमी, जानें कब होगी स्ट्रीमिंग? (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Haq OTT Movie Release Date: यामी गौतम-इमरान हाशमी स्टारर ‘हक’ नवंबर (2025) में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जहां इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो नहीं मचा पाई, लेकिन थोड़ी बहुत कमाई कर ली थी। सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म में दर्शकों को कुछ नया देखने को मिला था।

कोर्टरूम ड्रामा की कहानी अगर आप किसी वजह से इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे, तो अब खुश होने का वक्त है। दर्शकों के लिए घर बैठे फिल्म देखने का शानदार मौका है, क्योंकि ‘हक’ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। जी हां, सवाल बस इतना है कि यह फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब आएगी? तो आइए पूरी डिटेल जानते हैं…

OTT पर कब और कहां आएगी फिल्म ‘हक’?

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म ‘हक’ 2 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, उनके लिए यह बड़ी खुशखबरी है।

यह कोर्टरूम ड्रामा धर्म बनाम संविधान, महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दों को सामने लाता है। फिल्म भारत के ऐतिहासिक ‘शाह बानो केस’ से प्रेरित है और सामाजिक व धार्मिक दबावों के बीच एक महिला की इज्जत और हक की लड़ाई को दिखाती है।

जानिए क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में यामी गौतम** ने शाह बानो का किरदार निभाया है, जो एक साधारण गृहिणी होती हैं। उनके वकील पति अब्बास (इमरान हाशमी) उन्हें और उनके बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और आर्थिक मदद देना बंद कर देते हैं। बाद में वह तीन तलाक के जरिए उनसे रिश्ता खत्म कर लेते हैं।

इसके बाद शाह बानो अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं और गुजारा भत्ता पाने की कानूनी लड़ाई शुरू करती हैं। यह निजी लड़ाई धीरे-धीरे 1980 के दशक के भारत में महिलाओं के अधिकार, धर्म और न्याय से जुड़ी एक बड़ी राष्ट्रीय बहस बन जाती है। बता दें इस फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है, जबकि इसकी कहानी रेशु नाथ ने लिखी है।

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा फिल्म प्रदर्शन?

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ‘हक’** ने भारत में करीब 19.37 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 28.44 करोड़ रुपए रहा। फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी के अलावा शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।

मनोरंजन
