धोखा देने के आरोप में फंसी फेमस इन्फ्लुएंसर, बॉयफ्रेंड संग रिश्ते पर उठे सवाल, सामने आई सच्चाई

Shreya Kalra Controversy: फेमस इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। इसकी वजह भी सामने आ गई है, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 14, 2025

Shreya-Kalra-Controversy-1

बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल को धोखा देने के आरोपों पर पहली बार बोलीं श्रेया कालरा

Shreya Kalra Boyfriend Controversy: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा (Shreya Kalra) एक बार फिर चर्चा में हैं। उन पर आरोप है कि वह अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल को धोखा दे रही हैं। नेटिजेंस का कहना है कि इन्फ्लुएंसर श्रेया एक व्यक्ति के कंधों पर बैठकर झूमती नजर आईं थीं। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुआ था। यूजर्स जानना चाहते थे कि आखिर ये अनजान पर्सन कौन है? जिसके साथ श्रेया मस्ती में डांस कर रही हैं।

श्रेया ने वीडियो डिलीट किया

दरअसल, सोशल मीडिया पर श्रेया (Shreya Kalra) ने कॉन्सर्ट का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था। देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लग गए। ऐसे में इन्फ्लुएंसर ने वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया।

दिया करारा जवाब

इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने नेटिजेंस को मुहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि चंद सेकंड का वीडियो देखकर किसी लड़की के चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उस शख्स को मेरा परिवार और मेरे करीबी दोस्त उसे बेहतर तरीके से जानते हैं। वो मेरे घर-परिवार का हिस्सा है।

इस बीच पूरे विवाद पर इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा (Shreya Kalra) के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल ने भी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि उन्हें श्रेया पर पूरा भरोसा है। नेटिजेंस पर निशाना साधते हुए, उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के बारे में पूरी तरह से जाने बिना टिप्पणी करना गलत है। किसी को इस प्रकार से शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, किसी को हक नहीं है।

कब हुई थी दोनों की दोस्त?

‘एमटीवी रोडीज’ से पहचान बनाने वाली श्रेया कालरा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सोशल मीडिया पर पहचान बना ली। ‘रोडीज’ में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री लेने के बाद उनकी नजदीकियां ऋषभ जायसवाल से बढ़ीं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुईं। फिलहाल दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुश हैं।

शो खत्म होने के बाद श्रेया ने खुद को सिर्फ रियलिटी शो तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में काम किया। ‘फुह से फैंटेसी’ और ‘हार्टबीट्स: प्यार और अरमान’ जैसे शोज में उनके किरदारों को दर्शकों ने पसंद किया। इसके अलावा ‘खट्टा खट्टा मीठा मीठा’ वेब सीरीज के दो सीजन में नजर आईं थीं।

image

