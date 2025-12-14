धोखा देने के आरोप में फंसी फेमस इन्फ्लुएंसर, बॉयफ्रेंड संग रिश्ते पर उठे सवाल, सामने आई सच्चाई

Shreya Kalra Boyfriend Controversy: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा (Shreya Kalra) एक बार फिर चर्चा में हैं। उन पर आरोप है कि वह अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल को धोखा दे रही हैं। नेटिजेंस का कहना है कि इन्फ्लुएंसर श्रेया एक व्यक्ति के कंधों पर बैठकर झूमती नजर आईं थीं। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुआ था। यूजर्स जानना चाहते थे कि आखिर ये अनजान पर्सन कौन है? जिसके साथ श्रेया मस्ती में डांस कर रही हैं।