8 दिसंबर 2025,

सोमवार

OTT

पार्टी अभी बाकी है, बिग बॉस 19 के बाद TV और OTT पर दस्तक देंगे ये 6 जबरदस्त रियलिटी शो

Upcoming Reality Shows On OTT: बिग बॉस 19 के खत्म होते ही टीवी और OTT प्लेटफॉर्म पर इंटरटेनमेंट की दुनिया में नया धमाका तैयार है। अब सामने आ रहे हैं 6 जबरदस्त रियलिटी शो, जो फैंस के लिए एक से बढ़कर एक रोमांचक और मनोरंजक कंटेंट लेकर आने वाले हैं।

3 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 08, 2025

रियलिटी शोज

रियलिटी शोज (सोर्स: X)

Upcoming Reality Shows On OTT: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 हाल ही में खत्म हुआ है। इसके खत्म होने के बाद हमेशा की तरह अब फैंस ये सोच रहे होंगे की अब उनके इंटरटेनमेंट का अगला पड़ाव क्या होगा। बता दें कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है टीवी और OTT प्लेटफॉर्म्स पर जल्द ही कई नए और बेहद दिलचस्प रियलिटी शोज दस्तक देने वाले हैं, जो आपके एंटरटेनमेंट की डोज बनाए रखेंगे। तो आइए जानते हैं उन खास शोज के बारे में…

द 50 (The 50)

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में इस नए रियलिटी शो 'द 50' की एलान ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी थी। हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन ये रोमांच से भरपूर थ्रिलर शो दिसंबर के लास्ट तक जियो सिनेमा और कलर्स टीवी पर प्रसारित हो सकता है।

खतरों के खिलाड़ी 15 (Khatron Ke Khiladi 15)

रोहित शेट्टी का एडवेंचर और स्टंट से भरा शो 'खतरों के खिलाड़ी' हर साल बिग बॉस के खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। बता दें, इस बार रोहित शेट्टी बिग बॉस के मंच पर अपने शो का प्रमोट करने आए थे, जिससे उम्मीद है कि जनवरी में 'केकेके 15' की शुरुआत हो जाएगी। इस सीजन में भी कई फेमस सेलेब्रिटीज खतरों का सामना करते नजर आएंगे।

शार्क टैंक इंडिया (सीजन 5) (Shark Tank India - Season 5)

बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया में रूची रखने वालों के लिए 'शार्क टैंक इंडिया' बेहद पसंदीदा शो रहा है और ये दूसरों को भी काफी प्रेरित और मनोरंजक लगता है। नए साल की शानदार शुरुआत करते हुए, ये शो 4 जनवरी से सोनी लिव और सोनी टीवी पर स्ट्रीम होगा।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show)

कॉमेडी के सरदार कपिल शर्मा के फैंस का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। पिछले सीजन में खुद कपिल ने बताया था कि उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ 4 सीजन की डील साइन की है। अब वे 20 दिसंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के साथ वापसी करने को तैयार है।

सेलेब्रिटी मास्टर शेफ (Celebrity MasterChef)

ये वो रियलिटी शो है जिसने कई सेलेब्रिटीज को एक नई पहचान दी है और उनके कुकिंग टैलेंट को सामने लाया है। अब खबर है कि 'सेलेब्रिटी मास्टर शेफ' जल्द ही एक बार फिर टीवी और ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है। फिलहाल इसके कंटेस्टेंट्स के नाम को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है।

लाफ्टर शेफ्स - अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट (Laughter Chefs - Unlimited Entertainment)

अगर आप कॉमेडी वाले किसी शो की तलाश में हैं, तो 'लाफ्टर शेफ्स - अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पिछले सीजन की दमदार सफलता के बाद अब उम्मीद है कि ये नया सीजन भी दर्शकों को खूब हंसाएगा।

तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बिग बॉस के खत्म होने के बाद भी आपके मनोरंजन का सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

OTT
Patrika Site Logo

