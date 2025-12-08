पार्टी अभी बाकी है, बिग बॉस 19 के बाद TV और OTT पर दस्तक देंगे ये 6 जबरदस्त रियलिटी शो

Upcoming Reality Shows On OTT: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 हाल ही में खत्म हुआ है। इसके खत्म होने के बाद हमेशा की तरह अब फैंस ये सोच रहे होंगे की अब उनके इंटरटेनमेंट का अगला पड़ाव क्या होगा। बता दें कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है टीवी और OTT प्लेटफॉर्म्स पर जल्द ही कई नए और बेहद दिलचस्प रियलिटी शोज दस्तक देने वाले हैं, जो आपके एंटरटेनमेंट की डोज बनाए रखेंगे। तो आइए जानते हैं उन खास शोज के बारे में…