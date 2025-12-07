गौरव खन्ना ने किया Bigg Boss 19 का खिताब अपने नाम, सलमान खान ने की विजेता की घोषणा

Bigg Boss 19 Winner
Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस 19 का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम कर लिया है। वह सलमान खान के शो का शुरुआत से हिस्सा रहे। गौरव खन्ना के साथ दौड़ में फरहाना भट्ट शामिल थी। उनसे पहले अमाल मलिक को शो से बाहर जाना पड़ा। बिग बॉस 19 के घर में गौरव खन्ना अपने अलग तरह के गेम और व्यवहार की वजह से सुर्खियों में रहे। शो के सफर में उनका कई लोगों के साथ खूब झगड़ा भी देखने को मिला है।
बिग बॉस 19 का फिनाले बेहद रोमांचक और यादगार रहा है, क्योंकि दर्शकों को यहां कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिले, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था।
फिनाले वीक में पहुंचने वाले सभी कंटेस्टेंट्स में सबसे पहले अमाल मलिक को बाहर किया गया, फिर तान्या मित्तल को एविक्ट करने के बाद, सलमान खान ने पहले तान्या मित्तल की जमकर तारीफ की और कहा, ' आपने इस घर में चाहे जो भी किया हो, आपकी हर बात वायरल हुई है। आप बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कंटेस्टेंट हो।'
इसके बाद फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे टॉप 3 में पहुंचे थे, लेकिन ऑडियंस के वोट की कमी के कारण प्रणीत मोरे टॉप 2 तक नहीं पहुंच पाए।
आपको बता दें कि बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स के साथ काफी मस्ती की और उनकी फैमिली से भी ढेर सारे सवाल किए। इसके अलावा सभी कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा बिग बॉस 19 के फिनाले में सनी लियोनी करण कुंद्रा , कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और पवन सिंह भी नजर आए। बता दें, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा तू मेरी' (रिलीज 25 दिसंबर 2025) के गाने का प्रमोशन किया और सलमान खान के साथ जमकर मस्ती भी की।
