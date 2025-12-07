गौरव खन्ना ने किया Bigg Boss 19 का खिताब अपने नाम, सलमान खान ने की विजेता की घोषणा

आपको बता दें कि बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स के साथ काफी मस्ती की और उनकी फैमिली से भी ढेर सारे सवाल किए। इसके अलावा सभी कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा बिग बॉस 19 के फिनाले में सनी लियोनी करण कुंद्रा , कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और पवन सिंह भी नजर आए। बता दें, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा तू मेरी' (रिलीज 25 दिसंबर 2025) के गाने का प्रमोशन किया और सलमान खान के साथ जमकर मस्ती भी की।