Bigg Boss 19 Finale में लगेगा ग्लैमर का तड़का, सनी लियोनी, पवन सिंह संग इन नामों से मची हलचल

रिपोर्ट के अनुसार 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले से कुछ घंटे पहले वोटिंग लाइन्स बंद हो गई हैं। उम्मीद है कि दर्शकों और फैंस ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अपना कीमती वोट दे दिया होगा। बता दें, मेकर्स टॉप 2 फाइनलिस्ट के लिए आधी रात को 5 मिनट के लिए वोटिंग लाइन्स फिर से खोल सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सीजन से मेकर्स ऐसा करते नजर आए हैं। तो अगर आपने वोट नहीं किया है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को तो आधी रात को 5 मिनट के लिए वोटिंग लाइन्स आपके लिए खोले जाएंगे।