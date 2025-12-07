7 दिसंबर 2025,

रविवार

Bigg Boss 19 Finale में लगेगा ग्लैमर का तड़का, सनी लियोनी, पवन सिंह संग इन नामों से मची हलचल

Bigg Boss 19 Grand Finale:'बिग बॉस 19' फिनाले में ग्लैमर का तड़का देखने को मिलेगा, जहां दर्शकों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए कई बड़े नाम शामिल होंगे। बॉलीवुड की स्टार सनी लियोनी, भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित गायक पवन सिंह, और अन्य फेमस हस्तियां दिखाई देने वाले है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 07, 2025

Bigg Boss 19 Grand Finale

Bigg Boss 19 Grand Finale (सोर्स: X @BiggBoss_Tak )

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले, जो साल के सबसे मोस्ट अवेटेड टेलीविजन इवेंट्स में से एक है, अब अपने अंतिम पड़ाव में है। बता दें, 7 दिसंबर आज 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले होने वाला है इस महा-मुकाबले में ना केवल टॉप 5 फाइनलिस्ट के बीच ट्रॉफी और प्राइज मनी के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, बल्कि बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स भी शिरकत करने वाले हैं।

18 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ

बिग बॉस का ये सीजन 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था। तीन महीने से ज्यादा के उतार-चढ़ाव, इमोशनल ड्रामा और रिश्तों के बदलते समीकरणों के बाद, अब शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। बता दें कि विनर का ताज पहनाए जाने से पहले, फिनाले की रात कई हाई-प्रोफाइल मेहमानों के आने से और भी ज्यादा शानदार होने वाली है।

Bigg Boss 19 Finale में लगेगा ग्लैमर का तड़का

सनी लियोनी और करण कुंद्रा 'स्प्लिट्सविला X6' के प्रमोशन करने लिए 'बिग बॉस 19' के फिनाले में स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई देंगे। ये जोड़ी अपने आने वाले सीजन 'स्प्लिट्सविला' को प्रमोट करने का एक शानदार अवसर जुटाएगी, जिससे फैंस को पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है।

इसके साथ ही कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी अपने नए गाने को लॉन्च करने और प्रमोशन के लिए फिनाले स्टेज पर सलमान खान के साथ शामिल होंगे। ये जोड़ी अपनी आने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा तू मेरी' (रिलीज 25 दिसंबर 2025) के गाने को प्रमोट करते नजर आने वाले हैं। उनके आने से ग्लैमर और एक्साइटमेंट का तड़का लगने की उम्मीद है, जहां वे फाइनलिस्ट और सलमान खान के साथ दर्शकों को इंटरटेन करते नजर आएंगे है।

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह

इतना ही नहीं, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी पावर की वैरायटी को बढ़ाते हुए फिनाले में शामिल होंगे। रियलिटी शो में उनकी मौजूदगी टेलीविजन पर ट्रेंड कर रही है और कलर्स टीवी ने ऑफिशियली इसकी जानकारी दी हैं।

बिग बॉस 19 अपने टॉप 5 लाइनअप और हाई-प्रोफाइल मेहमानों की लिस्ट के साथ ग्रैंड फिनाले की यादगार परफॉर्मेंस से सबको हैरान करने के लिए तैयार है। तो आज 7 दिसंबर को रात 9:00 बजे टीवी पर लाइव एक्शन से आप इसका आनंद ले सकते हैं।

'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले से कुछ घंटे पहले

रिपोर्ट के अनुसार 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले से कुछ घंटे पहले वोटिंग लाइन्स बंद हो गई हैं। उम्मीद है कि दर्शकों और फैंस ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अपना कीमती वोट दे दिया होगा। बता दें, मेकर्स टॉप 2 फाइनलिस्ट के लिए आधी रात को 5 मिनट के लिए वोटिंग लाइन्स फिर से खोल सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सीजन से मेकर्स ऐसा करते नजर आए हैं। तो अगर आपने वोट नहीं किया है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को तो आधी रात को 5 मिनट के लिए वोटिंग लाइन्स आपके लिए खोले जाएंगे।

Updated on:

07 Dec 2025 03:51 pm

Published on:

07 Dec 2025 03:19 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19 Finale में लगेगा ग्लैमर का तड़का, सनी लियोनी, पवन सिंह संग इन नामों से मची हलचल

