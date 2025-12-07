‘बिग बॉस 19’ के विनर को कितनी मिलेगी प्राइस मनी? कब और कहां देख सकेंगे शो? जानें ग्रैंड फिनाले की पूरी डिटेल्स

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले
Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' का विनर कौन बनेगा? इसका पता आज (7 दिसंबर) रात को ग्रैंड फिनाले में लग जाएगा, लेकिन लगातार लोग विजेता का नाम बता रहे हैं किसी का कहना है कि गौरव खन्ना ट्रॉफी उठाएंगे, तो कोई कह रहा है कि प्रणित मोरे विनर होंगे। वहीं फरहाना का नाम भी सामने आ रहा है। विनर के नाम पर फैंस के बीच ऑनलाइन बज बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं 'बिग बॉस 19' आज लेकिन कहां देख पाएंगे? और प्राइस मनी क्या होगी...
बता दें, मालती चाहर के बाहर होने के बाद शो में 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। ये फाइनलिस्ट हफ्तों तक नॉमिनेशन, टास्क और घर के अंदर ट्विस्ट से बचे रहे हैं। इनके नाम इस तरह हैं।
1. गौरव खन्ना
2. अमाल मलिक
3. तान्या मित्तल
4. फरहाना भट्ट
5. प्रणित मोरे
इस बार हर कंटेस्टेंट ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। जहां एक तरफ दर्शकों को तान्या मित्तल का लग्जरी लाइफस्टाइल और कभी-कभी उनका झूठ पसंद आया, वहीं फरहाना भट्ट का मुंहफट और बेबाक अंदाज लोगों को खूब भाया। गौरव खन्ना ने जिस शांति और चुप्पी के साथ इस गेम को खेला, वह उन्हें फिनाले तक ले आई। अमाल मलिक ने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी, तो प्रणित मोरे अपने मजेदार जोक्स से सभी को हंसाते रहे।
शो ने TRP चार्ट्स में भी अपनी जगह बनाई रखी। सोशल मीडिया पर अभी से ही इस बात की चर्चा है कि या तो गौरव खन्ना या फिर फरहाना भट्ट में से कोई एक इस शो को जीत सकता है। हालांकि, विजेता का नाम तो शो के अंत में सलमान खान ही रिवील करेंगे। हो सकता है कि अपनी यूनिक गेम स्टाइल के चलते अमाल, प्रणित या तान्या मित्तल ही सबको चौंका दें!
मेकर्स के अनुसार, 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। OTT दर्शक इसे JioCinema और Disney+ Hotstar पर रात 9 बजे से लाइव देख सकेंगे, जबकि टीवी दर्शकों के लिए प्रसारण Colors TV पर रात 10:30 बजे से शुरू होगा।
बता दें, शो 24 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था। और अपनी शुरुआत के साथ ही TRP चार्ट में टॉप पर बना रहा था। इस सीजन में कुल 18 कंटेस्टेंट शामिल हुए थे, जिनमें से कई ने अपनी पर्सनैलिटी और गेम स्ट्रैटेजी से खूब सुर्खियां बटोरीं। वहीं, ग्रैंड नाइट में शानदार परफॉर्मेंस, इमोशनल जर्नी वीडियो, एंटरटेनिंग एक्टर और टॉप 5 के बीच आखिरी टास्क देखने को मिलेगा। मेकर्स ने इस सीजन की ट्रॉफी की झलक भी दिखाई है, जिसे लेकर दर्शकों में क्रेज और बढ़ गया है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फैंस लगातार गेस कर रहे हैं कि आखिर किसके हाथ लगेगी यह चमचमाती ट्रॉफी।
वहीं, विनर को मिलने वाली प्राइज मनी को लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछले सीजन के ट्रेंड को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विजेता अपने साथ 50 से 55 लाख रुपये तक की बड़ी प्राइज मनी लेकर जा सकता है, लेकिन, विनर को आखिर कितने लाख रुपये मिलेंगे, यह राज भी सलमान खान शो के अंत में ही खोलेंगे। इसलिए दर्शक अपने दिलों की धड़कनें थामकर बैठें, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों में देश को अपना नया 'बिग बॉस' विनर मिलने वाला है।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग