‘बिग बॉस 19’ के विनर को कितनी मिलेगी प्राइस मनी? कब और कहां देख सकेंगे शो? जानें ग्रैंड फिनाले की पूरी डिटेल्स

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' का विनर कौन बनेगा? इसका पता आज (7 दिसंबर) रात को ग्रैंड फिनाले में लग जाएगा, लेकिन लगातार लोग विजेता का नाम बता रहे हैं किसी का कहना है कि गौरव खन्ना ट्रॉफी उठाएंगे, तो कोई कह रहा है कि प्रणित मोरे विनर होंगे। वहीं फरहाना का नाम भी सामने आ रहा है। विनर के नाम पर फैंस के बीच ऑनलाइन बज बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं 'बिग बॉस 19' आज लेकिन कहां देख पाएंगे? और प्राइस मनी क्या होगी...



बता दें, मालती चाहर के बाहर होने के बाद शो में 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। ये फाइनलिस्ट हफ्तों तक नॉमिनेशन, टास्क और घर के अंदर ट्विस्ट से बचे रहे हैं। इनके नाम इस तरह हैं।



1. गौरव खन्ना

2. अमाल मलिक

3. तान्या मित्तल

4. फरहाना भट्ट

5. प्रणित मोरे