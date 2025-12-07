7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘बिग बॉस 19’ के विनर को कितनी मिलेगी प्राइस मनी? कब और कहां देख सकेंगे शो? जानें ग्रैंड फिनाले की पूरी डिटेल्स

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। शो का विजेता कौन होगा? ये 7 दिसंबर यानी आज रविवार को पता चल जाएगा। उससे पहले जानते हैं आप ये पूरा शो कहां देख पाएंगे और इसकी प्राइस मनी क्या रहेगी...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 07, 2025

Bigg Boss 19 Grand Finale when and where watch with prize money big information in hindi

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' का विनर कौन बनेगा? इसका पता आज (7 दिसंबर) रात को ग्रैंड फिनाले में लग जाएगा, लेकिन लगातार लोग विजेता का नाम बता रहे हैं किसी का कहना है कि गौरव खन्ना ट्रॉफी उठाएंगे, तो कोई कह रहा है कि प्रणित मोरे विनर होंगे। वहीं फरहाना का नाम भी सामने आ रहा है। विनर के नाम पर फैंस के बीच ऑनलाइन बज बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं 'बिग बॉस 19' आज लेकिन कहां देख पाएंगे? और प्राइस मनी क्या होगी...

बता दें, मालती चाहर के बाहर होने के बाद शो में 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। ये फाइनलिस्ट हफ्तों तक नॉमिनेशन, टास्क और घर के अंदर ट्विस्ट से बचे रहे हैं। इनके नाम इस तरह हैं।

1. गौरव खन्ना
2. अमाल मलिक
3. तान्या मित्तल
4. फरहाना भट्ट
5. प्रणित मोरे

कंटेस्टेंट की जर्नी रही बेहद शानदार (Bigg Boss 19 Finalists Announced)

इस बार हर कंटेस्टेंट ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। जहां एक तरफ दर्शकों को तान्या मित्तल का लग्जरी लाइफस्टाइल और कभी-कभी उनका झूठ पसंद आया, वहीं फरहाना भट्ट का मुंहफट और बेबाक अंदाज लोगों को खूब भाया। गौरव खन्ना ने जिस शांति और चुप्पी के साथ इस गेम को खेला, वह उन्हें फिनाले तक ले आई। अमाल मलिक ने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी, तो प्रणित मोरे अपने मजेदार जोक्स से सभी को हंसाते रहे।

TRP में भी दी बड़े-बड़े शो को टक्कर (Bigg Boss 19 Latest News Today)

शो ने TRP चार्ट्स में भी अपनी जगह बनाई रखी। सोशल मीडिया पर अभी से ही इस बात की चर्चा है कि या तो गौरव खन्ना या फिर फरहाना भट्ट में से कोई एक इस शो को जीत सकता है। हालांकि, विजेता का नाम तो शो के अंत में सलमान खान ही रिवील करेंगे। हो सकता है कि अपनी यूनिक गेम स्टाइल के चलते अमाल, प्रणित या तान्या मित्तल ही सबको चौंका दें!

फिनाले का क्या होगा समय (Bigg Boss 19 Grand Finale Update)

मेकर्स के अनुसार, 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। OTT दर्शक इसे JioCinema और Disney+ Hotstar पर रात 9 बजे से लाइव देख सकेंगे, जबकि टीवी दर्शकों के लिए प्रसारण Colors TV पर रात 10:30 बजे से शुरू होगा।

ग्रैंड नाइट में होगी शानदार परफॉर्मेंस (Bigg Boss 19 Grand Finale)

बता दें, शो 24 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था। और अपनी शुरुआत के साथ ही TRP चार्ट में टॉप पर बना रहा था। इस सीजन में कुल 18 कंटेस्टेंट शामिल हुए थे, जिनमें से कई ने अपनी पर्सनैलिटी और गेम स्ट्रैटेजी से खूब सुर्खियां बटोरीं। वहीं, ग्रैंड नाइट में शानदार परफॉर्मेंस, इमोशनल जर्नी वीडियो, एंटरटेनिंग एक्टर और टॉप 5 के बीच आखिरी टास्क देखने को मिलेगा। मेकर्स ने इस सीजन की ट्रॉफी की झलक भी दिखाई है, जिसे लेकर दर्शकों में क्रेज और बढ़ गया है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फैंस लगातार गेस कर रहे हैं कि आखिर किसके हाथ लगेगी यह चमचमाती ट्रॉफी।

'बिग बॉस 19' के विजेता को इतनी मिलेगी प्राइस मनी (Bigg Boss 19 Winner Price Money)

वहीं, विनर को मिलने वाली प्राइज मनी को लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछले सीजन के ट्रेंड को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विजेता अपने साथ 50 से 55 लाख रुपये तक की बड़ी प्राइज मनी लेकर जा सकता है, लेकिन, विनर को आखिर कितने लाख रुपये मिलेंगे, यह राज भी सलमान खान शो के अंत में ही खोलेंगे। इसलिए दर्शक अपने दिलों की धड़कनें थामकर बैठें, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों में देश को अपना नया 'बिग बॉस' विनर मिलने वाला है।

ये भी पढ़ें

‘हम कई बार मिले है…’ बिग बॉस 19′ से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप
TV न्यूज
'हम कई बार मिले है...' बिग बॉस 19' से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

TV News

Published on:

07 Dec 2025 08:46 am

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘बिग बॉस 19’ के विनर को कितनी मिलेगी प्राइस मनी? कब और कहां देख सकेंगे शो? जानें ग्रैंड फिनाले की पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बिग बॉस 19’ के विनर का नाम आया सामने? वोटिंग से पहले ही हुई ये भविष्यवाणी

Bigg Boss 19 Winner AI Prediction this contestant as winner before finale
TV न्यूज

फिनाले से 24 घंटे पहले ‘Bigg Boss 19’ के विनर का नाम हुआ लीक, फैंस को लगा झटका

बिग बॉस 19
TV न्यूज

‘Bigg Boss 19’ के फिनाले से पहले देखिए 18 सीजन के 18 विनर्स की लिस्ट और जानिए प्राइज मनी के बारे में

बिग बॉस 19
TV न्यूज

‘हम कई बार मिले है…’ बिग बॉस 19′ से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप

'हम कई बार मिले है...' बिग बॉस 19' से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप
TV न्यूज

‘बिग बॉस 19’ को झेल रहे हैं दर्शक? सलमान खान की होस्टिंग और नकली रिश्तों पर उठे सवाल

'बिग बॉस 19' को झेल रहे हैं दर्शक? सलमान खान की होस्टिंग और नकली रिश्तों पर उठे सवाल
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.