वोटिंग ट्रेंड्स में इस कंटेस्टेंट को मिली जबरदस्त बढ़त, आखिर किसके नाम होगी बिग बॉस 19 की ट्रॉफी?

बिग बॉस 19 (सोर्स: X @BiggBoss_Tak)
Bigg Boss 19 Finale Voting Trends: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने ग्रैंड फिनाले के जैसे-जैसे नजदीक पहुंच रहा है, घर के अंदर का प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा गरमा गया है। बता दें, फिनाले से ठीक कुछ दिन पहले, मेकर्स ने एक चौंकाने वाला मिड-वीक एविक्शन करके मालती चाहर को बेघर कर दिया है। अब शो को आखिरकार अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी कौन उठाएगा?
रिपोर्ट के अनुसार, अब गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल जैसे धुरंधर फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट के लिए वोटिंग लाइन खोल दी गई हैं। अब फैंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और वहीं सोशल मीडिया पर समर्थन अभियान जोरों पर चल रहा है। बता दें वोटिंग लाइन रविवार 7 दिसंबर, सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी और कुछ ही दिनों में, सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले इस शो को नए सीजन का विजेता मिल जाएगा।
'बिग बॉस 19' के फिनाले को लेकर एक्साइटमेंट हर घंटे बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर बहस पहले से कहीं ज्यादा होने लगी है, बीबी तक के मुताबिक अनऑफिशियल ऑनलाइन ट्रेंड्स गौरव खन्ना पॉपुलैरिटी पोल्स में सबसे आगे बने हुए हैं और सेकेंड रनरअप अमाल मलिक और फरहाना भट्ट हैं। साथ ही असली अनप्रेडिक्टेबिलिटी बीच के जोन में है, जहां पर तान्या मित्तल और प्रणित मोरे को अभी के लिए बाकी 3 फाइनलिस्ट के मुकाबले कम वोट मिल रहे हैं। हालांकि ये ऑनलाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल वोटिंग के नतीजे नहीं हैं, लेकिन इसने फैंस के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है।
अब देखना ये है कि कौन-सा कंटेस्टेंट फैंस के वोटों से विजेता बनेगा और 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम करेगा।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग