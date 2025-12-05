वोटिंग ट्रेंड्स में इस कंटेस्टेंट को मिली जबरदस्त बढ़त, आखिर किसके नाम होगी बिग बॉस 19 की ट्रॉफी?

'बिग बॉस 19' के फिनाले को लेकर एक्साइटमेंट हर घंटे बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर बहस पहले से कहीं ज्यादा होने लगी है, बीबी तक के मुताबिक अनऑफिशियल ऑनलाइन ट्रेंड्स गौरव खन्ना पॉपुलैरिटी पोल्स में सबसे आगे बने हुए हैं और सेकेंड रनरअप अमाल मलिक और फरहाना भट्ट हैं। साथ ही असली अनप्रेडिक्टेबिलिटी बीच के जोन में है, जहां पर तान्या मित्तल और प्रणित मोरे को अभी के लिए बाकी 3 फाइनलिस्ट के मुकाबले कम वोट मिल रहे हैं। हालांकि ये ऑनलाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल वोटिंग के नतीजे नहीं हैं, लेकिन इसने फैंस के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है।