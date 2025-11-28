टीवी की फेमस एक्ट्रेस को हंटर और जूतों से पीटा गया… जानें क्या थी वजह?

एक्ट्रेस ने बताया कि पिटाई इतनी बेरहमी से होती थी कि मैं चीखती भी नहीं थीं। हंटर, बेलन, चिमटा, जो हाथ में आया, वही हथियार बन जाता। दोस्त बनाने की इजाजत नहीं, किसी के घर जाने की मनाही। नौवीं क्लास में जब पापा रिटायर हुए तो मां का रोना शुरू हो गया कि दहेज कहां से लाऊंगी? बस, मैं घर से भाग गई। अपनी फ्रेंड के साथ हरिद्वार पहुंचीं और एक हफ्ते तक आश्रम से बाहर नहीं निकली।