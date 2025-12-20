20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘महाभारत’ के ‘युधिष्ठिर’ के साथ धोखाधड़ी, जालसाजों ने बैंक अकाउंट से उड़ाए इतने रुपए

Cyber Fraud: महाभारत के 'युधिष्ठिर' के साथ साइबर ठगी हुई है। जालसाजों ने एक्टर के बैंक खाते से 98 हजार रुपए निकाल लिए, लेकिन… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 20, 2025

Gajendra Singh Chauhan Cyber Fraud

साइबर ठगी का शिकार हुए अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान (इमेज सोर्स: एक्टर फेसबुक स्क्रीनशॉट)

Gajendra Singh Chauhan Cyber Fraud: टीवी के मशहूर शो ‘महाभारत’ में ‘युधिष्ठिर’ का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाले अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान साइबर ठगी (Gajendra Singh Chauhan Cyber Fraud) का शिकार हो गए हैं। ऑनलाइन जालसाजों ने उनके बैंक अकाउंट से करीब 98 हजार रुपए उड़ाए। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि एक्टर ने समझदारी दिखाई और तुरंत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की तेज कार्रवाई से पूरी रकम वापस मिल गई।

सस्ते ड्राई फ्रूट्स के चक्कर में फंसे एक्टर

जानकारी के मुताबिक, 10 दिसंबर को गजेंद्र सिंह चौहान (Gajendra Singh Chauhan) फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे। तभी उनकी नजर डी-मार्ट के नाम पर एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स बेहद सस्ते दाम में मिलने का दावा किया गया था। ऑफर देखकर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और खरीदारी करने की कोशिश की। इसी दौरान उनसे बैंक खाते की ओटीपी मांगी गई, जिसे उन्होंने वेरिफिकेशन समझकर शेयर कर दिया। बस, गलती यहीं हो गई और ओटीपी शेयर करने के कुछ ही सेकंड बाद उनके फोन पर मैसेज आया कि 98 हजार रुपए अकाउंट से कट चुके हैं।

ऐसे में एक्टर ने तुरंत ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस की साइबर टीम हरकत में आ गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय चव्हाण और निरीक्षक आनंद पगारे की निगरानी में पीएसआई शरद देवरे, एएसआई अशोक कोंडे और कांस्टेबल विक्रम सरनोब ने मिलकर ठगी की रकम पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दीं।

साइबर सेल को जांच में पता चला कि पैसे ‘Razorpay’ से ‘क्रोमा’ की तरफ ट्रांसफर किए जा रहे थे। टीम ने तुरंत राशि पर होल्ड लगवाया और पूरी रिकवर रकम वापस गजेंद्र चौहान के खाते में जमा कर दी।

एक्टर ने लोगों से की अपील

अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान ने घटना के बाद लोगों से अपील की और कहा- सस्ते ऑफर और भारी डिस्काउंट के जाल में न फंसें। सोशल मीडिया पर दिखने वाले ऐसे कई विज्ञापन फर्जी होते हैं, जो सीधे-सीधे साइबर ठगी की तरफ ले जाते हैं।”

उन्होंने लोगों को चेताया कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, तो देरी किए बिना पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।

भारत सरकार और पुलिस भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों से अपील की जाती है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर न करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा हथियार है जालसाजों का।

ये भी पढ़ें

2 घंटे 15 मिनट का समय कहीं बर्बाद ना हो जाए… फिल्म ‘रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स’ देखने से पहले पढ़िए मूवी रिव्यू
मूवी रिव्यू
Movie Review

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

20 Dec 2025 02:21 pm

Published on:

20 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘महाभारत’ के ‘युधिष्ठिर’ के साथ धोखाधड़ी, जालसाजों ने बैंक अकाउंट से उड़ाए इतने रुपए

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बहुत दर्द होता है…’ दीपिका कक्कड़ ने बयां किया 6 घंटे का वो दर्दनाक मंजर

Dipika Kakar
मनोरंजन

‘नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता…’ फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

'नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता...' फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब
TV न्यूज

Fact Check: तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का खुलासा, डेटिंग नहीं बल्कि ये है खास रिश्ता

Jay Bhanushali
TV न्यूज

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला, मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो आया सामने

Anuj Sachdeva
मनोरंजन

CID 3 की आहट से पहले बड़ा सवाल? आज के बाद आखिर क्यों नहीं देख पाएंगे CID 2

CID 2 LATEST Update
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.