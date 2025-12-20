‘महाभारत’ के ‘युधिष्ठिर’ के साथ धोखाधड़ी, जालसाजों ने बैंक अकाउंट से उड़ाए इतने रुपए

जानकारी के मुताबिक, 10 दिसंबर को गजेंद्र सिंह चौहान (Gajendra Singh Chauhan) फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे। तभी उनकी नजर डी-मार्ट के नाम पर एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स बेहद सस्ते दाम में मिलने का दावा किया गया था। ऑफर देखकर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और खरीदारी करने की कोशिश की। इसी दौरान उनसे बैंक खाते की ओटीपी मांगी गई, जिसे उन्होंने वेरिफिकेशन समझकर शेयर कर दिया। बस, गलती यहीं हो गई और ओटीपी शेयर करने के कुछ ही सेकंड बाद उनके फोन पर मैसेज आया कि 98 हजार रुपए अकाउंट से कट चुके हैं।