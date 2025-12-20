‘महाभारत’ के ‘युधिष्ठिर’ के साथ धोखाधड़ी, जालसाजों ने बैंक अकाउंट से उड़ाए इतने रुपए

साइबर ठगी का शिकार हुए अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान (इमेज सोर्स: एक्टर फेसबुक स्क्रीनशॉट)
Gajendra Singh Chauhan Cyber Fraud: टीवी के मशहूर शो ‘महाभारत’ में ‘युधिष्ठिर’ का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाले अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान साइबर ठगी (Gajendra Singh Chauhan Cyber Fraud) का शिकार हो गए हैं। ऑनलाइन जालसाजों ने उनके बैंक अकाउंट से करीब 98 हजार रुपए उड़ाए। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि एक्टर ने समझदारी दिखाई और तुरंत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की तेज कार्रवाई से पूरी रकम वापस मिल गई।
जानकारी के मुताबिक, 10 दिसंबर को गजेंद्र सिंह चौहान (Gajendra Singh Chauhan) फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे। तभी उनकी नजर डी-मार्ट के नाम पर एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स बेहद सस्ते दाम में मिलने का दावा किया गया था। ऑफर देखकर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और खरीदारी करने की कोशिश की। इसी दौरान उनसे बैंक खाते की ओटीपी मांगी गई, जिसे उन्होंने वेरिफिकेशन समझकर शेयर कर दिया। बस, गलती यहीं हो गई और ओटीपी शेयर करने के कुछ ही सेकंड बाद उनके फोन पर मैसेज आया कि 98 हजार रुपए अकाउंट से कट चुके हैं।
ऐसे में एक्टर ने तुरंत ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस की साइबर टीम हरकत में आ गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय चव्हाण और निरीक्षक आनंद पगारे की निगरानी में पीएसआई शरद देवरे, एएसआई अशोक कोंडे और कांस्टेबल विक्रम सरनोब ने मिलकर ठगी की रकम पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दीं।
साइबर सेल को जांच में पता चला कि पैसे ‘Razorpay’ से ‘क्रोमा’ की तरफ ट्रांसफर किए जा रहे थे। टीम ने तुरंत राशि पर होल्ड लगवाया और पूरी रिकवर रकम वापस गजेंद्र चौहान के खाते में जमा कर दी।
अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान ने घटना के बाद लोगों से अपील की और कहा- सस्ते ऑफर और भारी डिस्काउंट के जाल में न फंसें। सोशल मीडिया पर दिखने वाले ऐसे कई विज्ञापन फर्जी होते हैं, जो सीधे-सीधे साइबर ठगी की तरफ ले जाते हैं।”
उन्होंने लोगों को चेताया कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, तो देरी किए बिना पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।
भारत सरकार और पुलिस भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों से अपील की जाती है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर न करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा हथियार है जालसाजों का।
