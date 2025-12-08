यक्ष का सवाल – दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर आपको झकझोर देगा!

इंसान कभी अपनी मौत को लेकर गंभीर नहीं होता। जब तक सब ठीक है, लगता है ये सब बस औरों के साथ होता है। मॉडर्न साइंस ने इस सोच को और भी पक्का कर दिया है। लाइफ-सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब, ECMO—ये सब ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, जो शरीर को तब भी चला सकती हैं, जब इंसान की होश, आजादी, या ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बचती। ऐसे में परिवार उम्मीद और हकीकत के बीच झूलते रहते हैं, डॉक्टर भी अपने फर्ज़ और सच्चाई के बीच उलझे रहते हैं। कभी-कभी कोई महीनों, सालों तक एक ऐसी हालत में पड़ा रहता है, जहां सिर्फ़ शरीर जिंदा है, बाकी सब खो चुका है—जैसे एक साया, जिसमें जान बाकी है पर पहचान नहीं।