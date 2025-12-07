Bhagavad Gita Ke Niyam: मंदिर में किस दिशा में रखी जानी चाहिए भगवत गीता? यहां जानें सही जगह

Bhagavad Gita Ke Niyam: भगवद्गीता कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण का वह अमूल्य उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया था। यह किताब जीवन को सही दिशा देने वाली एक गाइड है। इसमें कर्म, धर्म, योग और जीवन के हर सवाल का जवाब मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में भगवद्गीता रहती है, वहां हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है।