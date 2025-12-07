Vastu Tips : रात को सोने से पहले ये 3 काम करें, मां लक्ष्मी रात भर घर में वास करेंगी

Vastu Tips : दिनभर की भागदौड़ और थकान के बाद हम अक्सर बस बिस्तर पर गिरकर सो जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले केवल 5–10 मिनट के छोटे-छोटे उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और सुख-समृद्धि बढ़ा सकते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात से पहले किए गए कुछ सरल कार्य घर में मां लक्ष्मी (Mata Lakshami Ke Upay) की कृपा बनाए रखते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं।