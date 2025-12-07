7 दिसंबर 2025,

रविवार

वास्तु टिप्स

Vastu Tips : रात को सोने से पहले ये 3 काम करें, मां लक्ष्मी रात भर घर में वास करेंगी

Mata Lakshami Tips: रात को सोने से पहले घर का मुख्य द्वार साफ करना, पूजा स्थान की सफाई और कपूर-लौंग जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये छोटे उपाय मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखते हैं और घर में सुख-समृद्धि लाते हैं।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 07, 2025

मां लक्ष्मी के उपाय

मां लक्ष्मी के उपाय (pc: gemini generated)

Vastu Tips : दिनभर की भागदौड़ और थकान के बाद हम अक्सर बस बिस्तर पर गिरकर सो जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले केवल 5–10 मिनट के छोटे-छोटे उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और सुख-समृद्धि बढ़ा सकते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात से पहले किए गए कुछ सरल कार्य घर में मां लक्ष्मी (Mata Lakshami Ke Upay) की कृपा बनाए रखते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं।

मुख्य दरवाजा साफ करना क्यों जरूरी है?

घर का मुख्य द्वार सिर्फ आना-जाना का रास्ता नहीं होता, बल्कि इसे ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी शाम के समय घरों में प्रवेश करती हैं। अगर दरवाजे के पास गंदगी, धूल या बिखरे जूते-चप्पल दिखाई दें, तो सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) अंदर नहीं आ पाती।

सोने से पहले झाड़ू-पोछा लगाकर दरवाजे के आसपास की जगह साफ करें। बेहतर परिणाम के लिए पानी में थोड़ा सा नमक या गंगाजल मिलाकर पोछा लगाएं। ऐसा करने से न केवल घर साफ रहता है, बल्कि आर्थिक परेशानियों में भी धीरे-धीरे राहत मिलने लगती है।

पूजा घर की सफाई करें, नकारात्मकता दूर होगी

दिनभर भगवान को चढ़ाए गए फूल अगर मुरझा जाएं तो उन्हें रातभर रखना अशुभ माना जाता है। शाम की आरती के बाद पूजा घर से पुराने फूल और गंदा पानी हटा दें।

कलश में ताजा जल भरें और एक छोटा सा दीया जलाएं। माना जाता है कि सूखे और मुरझाए फूल घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। रोजाना केवल 2 मिनट का यह काम करने से घर का माहौल शांत, पवित्र और सकारात्मक बना रहता है।

कपूर और लौंग से करें घर की ऊर्जा शुद्ध

अगर दिनभर घर में तनाव, बहस या भारीपन महसूस हो तो कपूर और लौंग का उपाय (Laung Ke Upay) बेहद असरदार माना जाता है। एक छोटी कटोरी में कपूर और 4–5 लौंग मिलाकर जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं, खासकर कोनों में।

वास्तु और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, कपूर और लौंग का धुआं नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। इससे न सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि नींद भी बेहतर आती है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं।

छोटे उपाय, बड़े फायदे

इन तीनों उपायों को रोजाना अपनाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है, तनाव कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि इन आसान उपायों से पैसों की तंगी कम होती है और घर का माहौल हल्का और खुशहाल बना रहता है।

Vastu Tips : रात को सोने से पहले ये 3 काम करें, मां लक्ष्मी रात भर घर में वास करेंगी

