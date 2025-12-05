Unlucky Plants : घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं ये 6 पौधे! वास्तु में दी गई है चेतावनी

Unlucky Plant Vastu Tips : क्या घर में रखा हर पौधा आपके लिए शुभ होता है? अक्सर लोग मानते हैं कि पौधे लाइफ, पॉजिटिविटी और ताज़गी लाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार हर पौधा घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कुछ पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देते हैं। ऐसे पौधे घर के रिश्तों, मानसिक शांति और एनर्जी फ्लो को खराब कर सकते हैं।