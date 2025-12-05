5 दिसंबर 2025,

वास्तु टिप्स

Unlucky Plants : घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं ये 6 पौधे! वास्तु में दी गई है चेतावनी

Unlucky Plant Vastu Tips : सही पौधे आपके घर में शांति, संतुलन और पॉजिटिव वाइब्स ला सकते हैं। इसलिए पौधों का चयन करते समय सिर्फ उनकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उनके वास्तु प्रभाव को भी ध्यान में रखें। थोड़ी सी जागरूकता आपका घर और जीवन दोनों बदल सकती है।

Astrodesk

Deepika Negi

Dec 05, 2025

Unlucky Plant (Gemini Generated)

Unlucky Plant (Gemini Generated)

Unlucky Plant Vastu Tips : क्या घर में रखा हर पौधा आपके लिए शुभ होता है? अक्सर लोग मानते हैं कि पौधे लाइफ, पॉजिटिविटी और ताज़गी लाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार हर पौधा घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कुछ पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देते हैं। ऐसे पौधे घर के रिश्तों, मानसिक शांति और एनर्जी फ्लो को खराब कर सकते हैं।

यहां ऐसे छह पौधों की लिस्ट दी गई है जिनसे  घर के अंदर नहीं रखने की सलाह दी जाती है.

कैक्टस (Cactus)

कैक्टस भले ही डेकोरेटिव लगे, लेकिन वास्तु के हिसाब से इसके नुकीले कांटे घर में संघर्ष और तनाव ला सकते हैं। पूजा खन्ना के अनुसार, कैक्टस की ऊर्जा घर के सदस्यों में झगड़े और असहमति बढ़ा सकती है। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसे घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर बालकनी या गार्डन में रखें।

बांस (Real Bamboo)

लकी बांस को शुभ माना जाता है, लेकिन असली बांस का पौधा इसके विपरीत प्रभाव देता है। बांस के खोखले तने खालीपन, अनिश्चितता और अस्थिरता का संकेत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह घर की स्थिरता और आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

आइवी प्लांट (English Ivy)

आइवी खूबसूरत दिखता है, लेकिन इसका तेजी से फैलने वाला स्वभाव एनर्जी फ्लो को रोकता है। आइवी को वास्तु मस्टैग्नेंट एनर्जी का कारण कहा गया है, जो मानसिक सुस्ती और घर में ठहराव पैदा कर सकता है। पूजा इसे घर के अंदर रखने के बजाय बाहर लगाने की सलाह देती हैं।

कांटेदार पौधे (Thorny Plants—Rose, Holly, Crown of Thorns)

गुलाब, होली या क्राउन ऑफ थॉर्न्स जैसे पौधे सुंदर दिखते हैं, लेकिन इनके कांटे आध्यात्मिक और भावनात्मक अशांति का प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि ये घर में गुस्सा, तनाव और इमोशनल क्लैश बढ़ा सकते हैं।

युक्का (Yucca)

युक्का की तीखी और तलवार जैसी पत्तियां वास्तु में “कटिंग एनर्जी” या "अटैकिंग ची" पैदा करती हैं। इसकी ऊर्जा सीधे घर के बीचो बीच जाकर टकराव जैसा प्रभाव बनाती है। इसलिए इसे घर के अंदर रखने की सलाह नहीं दी जाती।

स्नेक प्लांट (Snake Plant)

स्नेक प्लांट हवा को शुद्ध करने के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी ब्लेड जैसी पत्तियों से “शा ची” यानी तेज, काटने वाली ऊर्जा निकलती है। यदि इसे रखना ही है तो इसे कमरे की दीवारों के पास रखें ताकि ऊर्जा सीधे लोगों पर न पड़े।

Ghar Ke Liye Vastu Tips

Published on:

05 Dec 2025 07:31 am

