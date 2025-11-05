Ghar Ke Liye Vastu Tips : साल खत्म होने से पहले करें ये उपाय: घर ले आएं ये 5 वास्तु चीजें, बढ़ सकती है धन-संपत्ति

Ghar Ke Liye Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार साल खत्म होने से पहले करें ये उपा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Ghar Ke Liye Vastu Tips : साल 2025 बस कुछ ही दिन दूर है और नवंबर शुरू हो चुका है। यह साल 2026 को बेहतर बनाने के बारे में सोचने का अच्छा समय है। ज्योतिष के अनुसार, यह साल कुछ लोगों के लिए बेहद भाग्यशाली रहा है, जबकि कुछ लोगों को बुरे ग्रहों के प्रभाव के कारण मुश्किल समय का सामना करना पड़ा है। इन प्रभावों के कारण मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं हुई हैं। वास्तु शास्त्र आने वाले साल में इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ उपाय बताता है। ऐसा माना जाता है कि साल 2025 खत्म होने से पहले अपने घर में कुछ शुभ वस्तुएं लाने से पूरे साल सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है।
शास्त्रों में, गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है, वहां देवी लक्ष्मी स्थाई रूप से निवास करती हैं। यह धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे सक्रिय करके धन क्षेत्र या तिजोरी में रखने से घर में स्थाई समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है।
फेंगशुई में लाल रिबन से बंधे तीन चीनी सिक्कों को समृद्धि और आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इन्हें घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में होता है। साल 2025 खत्म होने से पहले घर में इस उपाय को जरूर करें।
दक्षिणावर्ती शंख समुद्र मंथन से प्राप्त 14 निधियों में से एक है। इसे खरीदकर, शुभ मुहूर्त में इसकी पूजा करके, लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन स्थान पर रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह वास्तु और ग्रह दोषों को दूर करता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है।
अपने घर या कार्यस्थल में हंसता हुआ बुद्ध की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि उठे हुए हाथों वाला हंसता हुआ बुद्ध प्रगति का प्रतीक है, जबकि एक गठरी पकड़े हुए बुद्ध आर्थिक समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इन्हें घर या दुकान की उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है।
तुलसी को देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। अपने घर में तुलसी का पौधा लाकर उसकी रोज़ाना देखभाल करने से धन, सौभाग्य और सफलता के द्वार खुलते हैं। नए साल में मानसिक शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाएं।
इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है। इसमें बताई गई बातों की पूरी सटीकता या असर की गारंटी नहीं दी जा सकती। किसी भी निर्णय से पहले अपनी समझ या विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।
