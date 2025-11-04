देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025 : आज का दिन विशेष है क्योंकि 5 नवंबर 2025 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और देव दिवाली का पावन पर्व है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि ऊर्जाओं और आशीर्वादों से भी भरपूर है। टैरो कार्ड्स आज के दिन के संकेत दे रहे हैं कौन सी राशि को मिलेगी सफलता, किसके लिए आएगा नया अवसर, और किसे रहना होगा सतर्क। आइए जानें टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल।