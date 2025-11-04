देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025 : 5 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 5 November 2025 : आज का दिन विशेष है क्योंकि 5 नवंबर 2025 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और देव दिवाली का पावन पर्व है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि ऊर्जाओं और आशीर्वादों से भी भरपूर है। टैरो कार्ड्स आज के दिन के संकेत दे रहे हैं कौन सी राशि को मिलेगी सफलता, किसके लिए आएगा नया अवसर, और किसे रहना होगा सतर्क। आइए जानें टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आज आपको कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही आज किसी का विश्वास तोड़ने के चलते आपको सजा मिल सकती है। आपको सलाह है कि संपत्ति संबंधित मामलों में ज्यादा जल्दबाजी न करें। यदि आप संपत्ति बेचने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा संभलकर रहें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। भूमि खरीदने से पहले उसके कानूनी पहलुओं को जांच लें, अन्यथा हानि हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। इसलिए आज बाहर का खाना कम खाएं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, अपने करीबी दोस्तों से धोखा मिल सकता है। आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरों के साथ संबंधों को स्पष्ट रखें और बातों को गोलमोल न करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज अपने आसपास खासकर अपने दोस्तों से थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि, व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को किसी नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। साथ ही यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा। आपको सलाह है कि इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को इस अवधि के दौरान आप साझेदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से पूरे करेंगे। साथ ही नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन बेहद खास रहेगा। आज नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज का दिन पारिवारिक मामलों में आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। किसी बात को लेकर आज आपका अपने पिता से मनमुटाव हो सकता है। साथ ही आज आपको कोई स्वास्थ्य समस्या सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए समय पर दवा का सेवन करें। आपका अपने पिता से मनमुटाव भी हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए मेहनत के बल पर तरक्की की नई राहें खलेगी। हालांकि, आज आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है। आज सामाजिक कार्यों में सुयश मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आर्थिक मामलों में निवेश करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी।
