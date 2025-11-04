Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025 : 5 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल और कार्तिक पूर्णिमा का प्रभाव - जानें आज का दिन मेष से मीन राशि तक किसके लिए शुभ है और कौन सी राशि को बरतनी होगी सावधानी। टैरो कार्ड्स से जानें करियर, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्थिति के संकेत।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 04, 2025

Tarot Card Reading 5 November 2025

Tarot Card Reading 5 November 2025 : 5 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 5 November 2025 : आज का दिन विशेष है क्योंकि 5 नवंबर 2025 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और देव दिवाली का पावन पर्व है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि ऊर्जाओं और आशीर्वादों से भी भरपूर है। टैरो कार्ड्स आज के दिन के संकेत दे रहे हैं कौन सी राशि को मिलेगी सफलता, किसके लिए आएगा नया अवसर, और किसे रहना होगा सतर्क। आइए जानें टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आज आपको कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही आज किसी का विश्वास तोड़ने के चलते आपको सजा मिल सकती है। आपको सलाह है कि संपत्ति संबंधित मामलों में ज्यादा जल्दबाजी न करें। यदि आप संपत्ति बेचने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा संभलकर रहें.

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। भूमि खरीदने से पहले उसके कानूनी पहलुओं को जांच लें, अन्यथा हानि हो सकती है।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। इसलिए आज बाहर का खाना कम खाएं।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, अपने करीबी दोस्तों से धोखा मिल सकता है। आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरों के साथ संबंधों को स्पष्ट रखें और बातों को गोलमोल न करें।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज अपने आसपास खासकर अपने दोस्तों से थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि, व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को किसी नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। साथ ही यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा। आपको सलाह है कि इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को इस अवधि के दौरान आप साझेदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से पूरे करेंगे। साथ ही नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन बेहद खास रहेगा। आज नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज का दिन पारिवारिक मामलों में आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। किसी बात को लेकर आज आपका अपने पिता से मनमुटाव हो सकता है। साथ ही आज आपको कोई स्वास्थ्य समस्या सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए समय पर दवा का सेवन करें। आपका अपने पिता से मनमुटाव भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे
राशिफल
Monthly Horoscope Love November 2025

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए मेहनत के बल पर तरक्की की नई राहें खलेगी। हालांकि, आज आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है। आज सामाजिक कार्यों में सुयश मिलेगा।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आर्थिक मामलों में निवेश करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

Reduce Shani Effects : शनि का प्रभाव करें कम, देव दिवाली पर करना होगा ये उपाय
धर्म/ज्योतिष
Reduce Shani Effects
#Rashifal-2025में अब तक
Tarot Card Reading 5 November 2025

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Monthly Horoscope Love November 2025

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 4 November 2025 : आज का राशिफल 4 नवंबर 2025: हनुमान जी की कृपा से बदल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल 4 नवंबर 2025 : मेष के लिए हर्षोल्लास, वृषभ-मकर वाद-विवाद से बचें, जानें कुंभ-मीन का हाल

Kartik Purnima 2025

Kartik Purnima 2025 : राशि अनुसार करें ये दान, साल भर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Tarot Card Reading

टैरो राशिफल 3 नवंबर 2025 : मेष से मीन तक जानें आज टैरो कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं

Aaj ka rashifal 2 November 2025

Aaj Ka Rashifal, 2 November 2025 : रविवार को चंद्रमा कुंभ राशि में, जानें आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है भाग्य

Tarot Card Reading 2 November 2025

टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 : तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर से बदलेंगे सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Weekly Tarot Reading

Saptahik Tarot Rashifal : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन: टैरो कार्ड्स से जानें इस सप्ताह का भविष्यफल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

04 Nov 2025 04:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Monthly Horoscope Love : रोमांस की बहार या रिश्तों में दरार? जानें नवंबर में आपकी किस्मत के सितारे

Monthly Horoscope Love November 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 4 November 2025 : आज का राशिफल 4 नवंबर 2025: हनुमान जी की कृपा से बदल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal
राशिफल

टैरो राशिफल 4 नवंबर 2025 : मेष के लिए हर्षोल्लास, वृषभ-मकर वाद-विवाद से बचें, जानें कुंभ-मीन का हाल

Tarot Card Reading
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज
राशिफल

टैरो राशिफल 3 नवंबर 2025 : मेष से मीन तक जानें आज टैरो कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं

Tarot Card Reading
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.