Reduce Shani Effects : शनि का प्रभाव करें कम, देव दिवाली पर करना होगा ये उपाय

कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली के दिन, लाल कपड़े में गुड़ लपेटकर किसी जरूरतमंद को दान करें। अगर मांगलिक व्यक्ति का विवाह किसी गैर-मांगलिक से हो रहा हो, तो मंगल दोष के निवारण के लिए कुंभ विवाह अनुष्ठान करवाएं। यह उपाय कुंडली में मंगल दोष को शांत करेगा। इस दिन महाकाल के दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। आज के दिन महाकाल मंदिर में ही काल शर्प दोष के लिए पूजा करवाएं। शिप्रा नदी में चांदी से बने नाग -नागिन प्रवाहित करने से भी मंगल दोष का निवारण होता है। मंगल दोष के निवारण के लिए मंगलवार का व्रत रखना, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना, और लाल मूंगा या तीन मुखी रुद्राक्ष जैसे उपाय किए जा सकते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित लाल रंग की वस्तुओं (जैसे गुड़, मसूर दाल, लाल कपड़े) का दान करना भी शुभ माना जाता है।