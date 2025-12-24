इन लोगों को नहीं पहनना चाहिए माणिक्य (रूबी) पहनने से पहले सावधान! शरीर पर ये निशान हों तो बढ़ सकती है परेशानी

वैदिक ज्योतिष में रूबी (माणिक्य) को सूर्य का रत्न माना जाता है। परंपरागत रूप से इसे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, साहस और मान-सम्मान बढ़ाने वाला पत्थर कहा गया है। पहले ज्योतिषी कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए रूबी पहनने की सलाह देते थे।