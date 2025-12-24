भयंकर संकट आ जाने पर भी ना बेचें ये 4 चीजें, जीवन की सुख-शांति पर लग जाएगा ग्रहण

हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण जीवन जीने के कई नियम के बारे में बताता है। इसमें कुछ ऐसी चीजों हैं, जिन्हें इंसान को कभी भी बेचने की सलाह नहीं दी गई है। माना जाता है कि इन चीजों का लेन-देन लाभ के उद्देश्य से करने पर जीवन में परेशानियां, अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। धर्मशास्त्र के अनुसार, चाहे इंसान कितनी भी आर्थिक दिक्कतों से क्यों न गुजर रहा हो, इन चीजों को बेचने से बचना चाहिए।