Chaitra Maas 2026: चैत्र मास में सूर्य देव को अर्घ्य देने के चमत्कारी फायदे, जानकर रह जाएंगे हैरान

Chaitra Maas 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने सूर्य देव की विशेष पूजा और उन्हें जल अर्पित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने से स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सफलता से जुड़े कई लाभ मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी चैत्र मास में सूर्य उपासना को विशेष फलदायी बताया गया है, इसलिए इस दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है।
सूर्य देव को समस्त ग्रहों का राजा कहा जाता है। वे ऊर्जा, आत्मबल, तेज और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। इसलिए चैत्र मास में नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देना व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान दिलाने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास में सूर्य देव की नियमित पूजा करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि इससे नौकरी और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
