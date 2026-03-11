Raj Panchak 2026: सोमवार से शुरू होने वाला पंचक क्यों कहलाता है राज पंचक? जानें इसकी शुभ-अशुभ मान्यता

Raj Panchak 2026: हिंदू पंचांग में पंचक का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है, तब पंचक का निर्माण होता है। यह अवधि लगभग पांच दिनों तक रहती है और इसीलिए इसे “पंचक” कहा जाता है। आमतौर पर पंचक काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य करने से लोग बचते हैं। हालांकि सप्ताह के जिस दिन से पंचक शुरू होते हैं, उसी के आधार पर उनके अलग-अलग प्रकार और प्रभाव बताए गए हैं।ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च 2026 में पंचक 16 मार्च से शुरू होगा। चूंकि इस बार पंचक सोमवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए इसे राज पंचक कहा जाता है।