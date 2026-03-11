11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Raj Panchak 2026: सोमवार से शुरू होने वाला पंचक क्यों कहलाता है राज पंचक? जानें इसकी शुभ-अशुभ मान्यता

Raj Panchak 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पंचक को एक विशेष काल माना जाता है, जब कुछ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह समय तब बनता है जब चंद्रमा धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र तक यात्रा करता है और इसकी अवधि लगभग पांच दिनों की होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 11, 2026

Panchak ka mahatva, Monday se shuru hone wala Panchak, Panchak astrology significance, Panchak dosh kya hai,

Raj Panchak significance in astrology|फोटो सोर्स- Chatgpt

Raj Panchak 2026: हिंदू पंचांग में पंचक का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है, तब पंचक का निर्माण होता है। यह अवधि लगभग पांच दिनों तक रहती है और इसीलिए इसे “पंचक” कहा जाता है। आमतौर पर पंचक काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य करने से लोग बचते हैं। हालांकि सप्ताह के जिस दिन से पंचक शुरू होते हैं, उसी के आधार पर उनके अलग-अलग प्रकार और प्रभाव बताए गए हैं।ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च 2026 में पंचक 16 मार्च से शुरू होगा। चूंकि इस बार पंचक सोमवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए इसे राज पंचक कहा जाता है।

March 2026 Panchak Date: मार्च 2026 में पंचक कब से कब तक रहेगा

ज्योतिषीय गणना के अनुसार मार्च 2026 में पंचक 16 मार्च, सोमवार को शाम 6 बजकर 14 मिनट से शुरू होगा। यह पंचक 20 मार्च को देर रात 2 बजकर 28 मिनट तक प्रभावी रहेगा। यानी चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ दिनों तक पंचक का प्रभाव बना रहेगा।

सोमवार से शुरू होने वाला पंचक क्यों कहलाता है राज पंचक

पंचक कई प्रकार के माने गए हैं और उनका नाम सप्ताह के दिन के आधार पर रखा जाता है। जब पंचक सोमवार से शुरू होते हैं, तो उन्हें राज पंचक कहा जाता है। ज्योतिष में इसे अपेक्षाकृत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस पंचक में शासन, प्रशासन, पद-प्रतिष्ठा या करियर से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहती है।हालांकि इसे पूरी तरह शुभ नहीं माना जाता और परंपरा के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इस दौरान करने से परहेज किया जाता है।इसके विपरीत शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है, जिसे सबसे अधिक अशुभ माना गया है। इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है।

पंचक में किन कामों से बचना चाहिए

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पंचक काल में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से संभावित बाधाओं या परेशानियों से बचा जा सकता है।

चारपाई बनवाना

पंचक के दौरान नई चारपाई बनवाना या बनाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में संकट या अनहोनी का भय बना रहता है।

जलने वाली चीजें इकट्ठी करना

जब पंचक में घनिष्ठा नक्षत्र हो, उस समय घास, लकड़ी या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आग लगने की आशंका मानी जाती है।

दक्षिण दिशा में यात्रा

पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है।

घर की छत बनवाना

जब पंचक में रेवती नक्षत्र चल रहा हो, तब घर की छत बनवाना या निर्माण कार्य शुरू करना शुभ नहीं माना जाता।

अंतिम संस्कार से जुड़ी सावधानी

पंचक के दौरान किसी का अंतिम संस्कार करना पड़े, तो पहले किसी योग्य पंडित की सलाह लेना उचित माना जाता है। कई परंपराओं में शव के साथ आटे या कुश से बने पाँच पुतले अर्थी पर रखने की भी परंपरा बताई गई है।

ये भी पढ़ें

Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी पर ये छोटी-सी गलती बिगाड़ सकती है पूजा का फल, माता की कृपा पाने के लिए जरूर करें इस मंत्र का जाप
धर्म और अध्यात्म
Sheetala Ashtami puja muhurat 2026, शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त 2026, Sheetala Ashtami vrat rules,

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 12:20 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Raj Panchak 2026: सोमवार से शुरू होने वाला पंचक क्यों कहलाता है राज पंचक? जानें इसकी शुभ-अशुभ मान्यता

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchang: आज का पंचांग 12 मार्च 2026: राहुकाल, शुभ चौघड़िया और दिशा शूल जानकर ही करें काम

Aaj Ka Panchang 12 March, आज का पंचांग 12 मार्च 2026
धर्म/ज्योतिष

March Panchak 2026: नवरात्रि से पहले शुरू होगा पंचक काल, जानें किन कार्यों पर लगता है ज्योतिष में प्रतिबंध

March 2026 me kaunsa panchak lagega,Panchak 2026 Date, पंचक कब से कब तक मार्च 2026,
धर्म और अध्यात्म

Gangaur Festival 2026 : गणगौर 2026: राजस्थान का सबसे रंगीन त्योहार, जानिए पूजा विधि, मंत्र और व्रत नियम

Gangaur Festival 2026
धर्म और अध्यात्म

Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी पर ये छोटी-सी गलती बिगाड़ सकती है पूजा का फल, माता की कृपा पाने के लिए जरूर करें इस मंत्र का जाप

Sheetala Ashtami puja muhurat 2026, शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त 2026, Sheetala Ashtami vrat rules,
धर्म और अध्यात्म

Sheetala Ashtami 2026 : शीतला अष्टमी पर चाय पी सकते हैं या नहीं? जानें व्रत से जुड़े जरूरी नियम

Sheetala Ashtami 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.