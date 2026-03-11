Gangaur Festival 2026 : गणगौर 2026: राजस्थान का सबसे रंगीन त्योहार, जानिए पूजा विधि, मंत्र और व्रत नियम

Gangaur Festival 2026 : गणगौर 2026: पूजा विधि, मंत्र, व्रत और राजस्थान उत्सव (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Gangaur Festival Rajasthan : राजस्थान में गणगौर ऐसा लगता है जैसे राज्य अपने दरवाजे खोल रहा हो और सभी को एक असली, दिल से जश्न मनाने के लिए बुला रहा हो। हर शहर इस त्योहार को अपने तरीके से मनाता है अलग रस्में, अलग एनर्जी लेकिन हर जगह उत्साह एक जैसा होता है। दुनिया भर से लोग रंगों, संगीत और इस एहसास से खिंचे चले आते हैं कि कुछ खास हो रहा है। और इन सबके बीच में क्या है? गणगौर मेला। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह वह जगह है जहां दोस्त और परिवार मिलते हैं, जहां कभी-कभी नए रिश्ते बनते हैं, और जहां पूरा शहर ज़िंदादिल लगता है।
जयपुर में गणगौर का बड़ा जुलूस सिटी पैलेस की जनानी-ड्योढ़ी से शुरू होता है और पुराने शहर के बीचों-बीच से होकर गुजरता है। सोचिए चमकीली, सुंदर साड़ियों में सजी-धजी औरतें, देवी गौरी की मूर्तियों को बैलेंस करते हुए, पारंपरिक गीत गा रही हैं। पालकी, हाथी, बैलगाड़ी और रथ होते हैं। यह किसी सपने जैसा होता है, जोरदार और खुशी से भरा और पूरी तरह से यादगार।
उदयपुर में, गणगौर और मेवाड़ फेस्टिवल, पिछोला झील के किनारे, खासकर मशहूर गणगौर घाट पर एक साथ आते हैं। यह उतना ही रौनक वाला होता है, और कोई भी घेवर चखे बिना नहीं जाता, यह वह क्लासिक राजस्थानी मिठाई है जिसे साल के इस समय हर कोई खाना चाहता है। पूजा, डांस, जुलूस और खाने के बीच, गणगौर सिर्फ एक त्योहार नहीं है यह राजस्थान की स्पिरिट है, जो कुछ ही शानदार दिनों में सिमट जाती है।
जब रस्मों की बात आती है पूजा विधि, जैसा कि लोग इसे कहते हैं तो हर कदम मायने रखता है। इन सबके पीछे मतलब और प्यार होता है।
पहले दिन, परिवार देवी गौरी और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्तियां घर लाते हैं, या वे उन्हें हाथ से बनाते हैं। गेहूं या जौ के बीज मिट्टी के बर्तन में डाले जाते हैं, जो नई शुरुआत और खुशहाली की निशानी है।
हर दिन, महिलाएं व्रत रखती हैं और पूजा के लिए इकट्ठा होती हैं, मां गौरी को फूल, हल्दी और कुमकुम चढ़ाती हैं, उनसे शादी में आशीर्वाद और खुशी मांगती हैं।
मूर्तियों को भी सजाया जाता है चमकीले कपड़े, गहने, मेहंदी। कुंवारी लड़कियां अक्सर शिव जैसा प्यार करने वाला साथी पाने की उम्मीद में इसी तरह के कपड़े पहनती हैं।
भक्त गणगौर कथा सुनते या सुनाते हैं, जो शिव और पार्वती की कहानी है। यह प्यार, कमिटमेंट और एक मजबूत शादी की उम्मीद के बारे में है।
जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, उत्साह बढ़ता जाता है। सड़कों पर बड़े-बड़े जुलूस निकलते हैं औरतें सजी हुई मूर्तियों को अपने सिर पर उठाए, गाती, नाचती और साथ में जश्न मनाती हैं।
आखिरी दिन, मूर्तियों को नदी या झील पर ले जाया जाता है और धीरे से पानी में विसर्जित कर दिया जाता है गौरी के अपने दिव्य घर लौटने पर एक प्रतीकात्मक अलविदा।
और इन सबके बाद? खाने का समय। लोग इकट्ठा होते हैं, घेवर जैसी मिठाइयां बांटते हैं, और त्योहार से मिलने वाले साथ के एहसास का आनंद लेते हैं। यह खुशी, परिवार और आखिर में सभी को मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में है।
ये सभी परंपराएं मिलकर गणगौर को जीवंत और सार्थक बनाती हैं, जिससे पुराने रिश्ते और विश्वास जिंदा रहते हैं।
मुख्य मंत्र
फूल, हल्दी और कुमकुम चढ़ाते समय लोग बोलते हैं:
ॐ ह्रीं गौरीपतये स्वाहा ।
ॐ ह्रीं गौरीपतये स्वाहा
एक आसान प्रार्थना, देवी गौरी से खुशी और समृद्धि की प्रार्थना।
शादीशुदा या अविवाहित महिलाएं इस मंत्र का जाप करती हैं, एक अच्छे पति या अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं।
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि।
नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरु ते नमः॥
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी |
नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरु ते नमः ||
यह एक दिल से की गई इच्छा है: “हे देवी कात्यायनी, मुझे शिव जैसा साथी दो।
आरती के दौरान, सभी गाते हैं:
जय गंगा गौरी, मैया जय गंगा गौरी।
तुमको नित ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवा री॥
जय गंगा गौरी, मैया जय गंगा गौरी |
तुमको नित ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ||
इन मंत्रों का सच्ची भावना से जाप करने से रस्में जीवंत हो जाती हैं। लोग अपने घरों में शांति और समृद्धि की उम्मीद करते हुए, भगवान के करीब महसूस करते हैं।
गणगौर व्रत एक गंभीर प्रतिबद्धता है। शादीशुदा महिलाएं इसे अपने पति की सेहत और खुशी के लिए करती हैं। अविवाहित लड़कियां अच्छे जोड़े की कामना करते हुए इसमें शामिल होती हैं। नियम सख्त हैं, और सभी पुराने तरीकों का पालन करते हैं।
व्रत त्योहार के पहले दिन, घट स्थापना के ठीक बाद शुरू होता है गेहूं या जौ के बीज गमले में डाले जाते हैं, और पूजा शुरू होती है। औरतें दिन में सिर्फ एक बार खाती हैं, प्याज, लहसुन और सभी नॉन-वेज खाना छोड़ देती हैं। कुछ नई शादीशुदा औरतें इसे और भी आगे ले जाती हैं, 16 दिनों तक व्रत रखती हैं और बिना नमक के एक ही बार खाना खाती हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग