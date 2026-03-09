Basoda Ki Kahani : एक बुढ़िया की कहानी जिसने बदल दिया पूरे गांव का भाग्य, जानें बसोड़ा का महत्व

कुम्हारन ने वरदान मांगा कि माता हमेशा इसी गांव में निवास करें और जो भी भक्त चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता को ठंडा जल और बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर में कभी बीमारी (जैसे चेचक, खसरा) और दरिद्रता न आए। माता 'तथास्तु' कहकर वहीं स्थापित हो गई, जिसे आज हम शील की डूंगरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के चाकसू (शील की डूंगरी) में इस अवसर पर विशाल मेला भरता है, जहां लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं।