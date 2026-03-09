9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang: मंगलवार का पंचांग 10 मार्च 2026: कब है शुभ समय, क्या है राहुकाल और दिशा शूल

Aaj Ka Panchang 10 March 2026: 10 मार्च 2026 मंगलवार का पंचांग जानें। आज सप्तमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, हर्षण योग और राजयोग बन रहा है। साथ ही राहुकाल, चौघड़िया, दिशा शूल, शुभ मुहूर्त, चंद्र राशि और आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम अक्षर की पूरी जानकारी पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Mar 09, 2026

आज का पंचांग 10 मार्च 2026 राहुकाल तिथि नक्षत्र

आज का पंचांग 10 मार्च 2026 राहुकाल तिथि नक्षत्र

Aaj Ka Panchang 10 March 2026: 10 मार्च 2026, मंगलवार का हिन्दू पंचांग धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और अनुराधा नक्षत्र रात्रि 7:05 तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारम्भ होगा। दिन में हर्षण योग और उसके बाद वज्र योग बन रहा है, साथ ही सूर्योदय से सायं 7:05 तक राजयोग और रवियोग भी रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा तथा उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। पंचांग के अनुसार शुभ कार्यों के लिए चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया के समय को विशेष शुभ माना गया है।

आज का पंचांग मंगलवार 10 मार्च, 2026 | Aaj Ka Panchang 10 March 2026

क्रमविवरणमान
1विक्रम संवत्2082
2संवत्सर नामसिद्धार्थ
3शक संवत्1947
4हिजरी सन्1447
5मुस्लिम मास20 रमजान
6अयनउत्तरायण
7ऋतुबसंत ऋतु
8मासचैत्र
9पक्षकृष्ण

आज का चौघड़िया

आज चर का चौघड़िया 9.42 से 11.09 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 11.09 से 2.05 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 3.33 से 5.01 तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय - यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गुड़, केले अथवा काञ्जीबड़ा का सेवन करके, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारम्भ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 1.55 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र रात्रि 7.05 तक होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।

योग – हर्षण योग दिन 8.21 तक रहेगा तदुपरान्त वज्र योग रहेगा ।

करण – विष्टि करण दिन 12.41 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – राजयोग सूर्योदय से सायं 7-05 तक. रवियोग सायं 7-05 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 12-41 तक, रांधा पुआ, (विवाह मुहर्त अनुराधा नक्षत्र में), गंडमूल प्रारंभ रात्रि 7-05 से प्रारम्भ,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

बुध वक्री शतभिषा नक्षत्र चरण 4 में प्रवेश प्रातः 7-58 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी ।
आज रात्रि 7.05 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अनुराधा नक्षत्र होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर नू, ने, नो, या पर रखे जा सकते हैं।

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, उत्साही, स्पष्टवादी, परिश्रमी, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनको द्वा व्यवसाय, पुलिस, शोधकार्य, साधना, खनिज़ पदार्थों का व्यवसाय, खेती, पुरातत्त्व विज्ञान आदि कार्यों में सफलता मिलती है।

ये भी पढ़ें

Basoda Ki Kahani : एक बुढ़िया की कहानी जिसने बदल दिया पूरे गांव का भाग्य, जानें बसोड़ा का महत्व
धर्म और अध्यात्म
Basoda Ki Kahani

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

09 Mar 2026 12:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang: मंगलवार का पंचांग 10 मार्च 2026: कब है शुभ समय, क्या है राहुकाल और दिशा शूल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Basoda Ki Kahani : एक बुढ़िया की कहानी जिसने बदल दिया पूरे गांव का भाग्य, जानें बसोड़ा का महत्व

Basoda Ki Kahani
धर्म और अध्यात्म

Rahu Mangal Budh Yuti: कुंभ राशि में राहु-मंगल-बुध की विस्फोटक युति: 11 अप्रैल तक इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी

Rahu Mangal Budh Yuti
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 9 March: आज का राशिफल 9 मार्च 2026: चंद्रमा तुला राशि में, जानें किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 9 March 2026:
राशिफल

हुब्बल्ली में उत्साह के साथ मनाई गई रंग पंचमी, रंग-गुलाल के साथ ही ढोल-नगाड़ों के साथ युवाओं ने जमकर किया नृत्य

हुब्बल्ली के देशपांडेनगर में प्रवासी समाज के लोगों ने होली खेली।
हुबली

देवासी समाज के होली मिलन में गूंजे फागण के रंग: प्रवासी राजस्थानी समाज ने गेर नृत्य के साथ मनाया होली मिलन समारोह

हुब्बल्ली में देवासी समाज के होली मिलन समारोह में सांसद लुम्बाराम चौधरी गेर नृत्य करते हुए।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.