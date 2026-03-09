Panchang: मंगलवार का पंचांग 10 मार्च 2026: कब है शुभ समय, क्या है राहुकाल और दिशा शूल

Aaj Ka Panchang 10 March 2026: 10 मार्च 2026, मंगलवार का हिन्दू पंचांग धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और अनुराधा नक्षत्र रात्रि 7:05 तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारम्भ होगा। दिन में हर्षण योग और उसके बाद वज्र योग बन रहा है, साथ ही सूर्योदय से सायं 7:05 तक राजयोग और रवियोग भी रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा तथा उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। पंचांग के अनुसार शुभ कार्यों के लिए चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया के समय को विशेष शुभ माना गया है।