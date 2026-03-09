Panchang: मंगलवार का पंचांग 10 मार्च 2026: कब है शुभ समय, क्या है राहुकाल और दिशा शूल

आज का पंचांग 10 मार्च 2026 राहुकाल तिथि नक्षत्र
Aaj Ka Panchang 10 March 2026: 10 मार्च 2026, मंगलवार का हिन्दू पंचांग धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और अनुराधा नक्षत्र रात्रि 7:05 तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारम्भ होगा। दिन में हर्षण योग और उसके बाद वज्र योग बन रहा है, साथ ही सूर्योदय से सायं 7:05 तक राजयोग और रवियोग भी रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा तथा उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। पंचांग के अनुसार शुभ कार्यों के लिए चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया के समय को विशेष शुभ माना गया है।
|क्रम
|विवरण
|मान
|1
|विक्रम संवत्
|2082
|2
|संवत्सर नाम
|सिद्धार्थ
|3
|शक संवत्
|1947
|4
|हिजरी सन्
|1447
|5
|मुस्लिम मास
|20 रमजान
|6
|अयन
|उत्तरायण
|7
|ऋतु
|बसंत ऋतु
|8
|मास
|चैत्र
|9
|पक्ष
|कृष्ण
आज चर का चौघड़िया 9.42 से 11.09 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 11.09 से 2.05 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 3.33 से 5.01 तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गुड़, केले अथवा काञ्जीबड़ा का सेवन करके, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारम्भ करें।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 1.55 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र रात्रि 7.05 तक होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।
योग – हर्षण योग दिन 8.21 तक रहेगा तदुपरान्त वज्र योग रहेगा ।
करण – विष्टि करण दिन 12.41 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।
विशिष्ट योग – राजयोग सूर्योदय से सायं 7-05 तक. रवियोग सायं 7-05 तक,
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 12-41 तक, रांधा पुआ, (विवाह मुहर्त अनुराधा नक्षत्र में), गंडमूल प्रारंभ रात्रि 7-05 से प्रारम्भ,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा ।
बुध वक्री शतभिषा नक्षत्र चरण 4 में प्रवेश प्रातः 7-58 पर,
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी ।
आज रात्रि 7.05 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अनुराधा नक्षत्र होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर नू, ने, नो, या पर रखे जा सकते हैं।
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, उत्साही, स्पष्टवादी, परिश्रमी, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनको द्वा व्यवसाय, पुलिस, शोधकार्य, साधना, खनिज़ पदार्थों का व्यवसाय, खेती, पुरातत्त्व विज्ञान आदि कार्यों में सफलता मिलती है।
