Tarot Card Rashifal 10 March 2026 : 10 मार्च टैरो राशिफल: आज किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Tarot Card Rashifal 10 March : 10 मार्च 2026 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika)
Tarot Card Rashifal 10 March 2026 : आज 10 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिसे शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज कुछ राशियों के लिए सफलता और आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को धैर्य और संयम से काम लेने की सलाह दी गई है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें। आज आप अपनी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र में रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे।
वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है, आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज अपने समयानुकूल सभी काम पूरे करने के लिए प्रयत्नशील रहे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहौल में बीतेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वातावरण काफी सुखद रहने वाला है। आपको सलाह है कि असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो। वरना रिश्तों में काफी खटास आ सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आज आपको आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेना पड़ सकता है। भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधा होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन नये कार्यों में संलग्न से लाभ प्राप्त होगा, आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मन में नई आकांक्षाएं पैदा करने वाला रहेगा। यह नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को फिलहाल, नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की ओर चलना होगा। नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति और स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। आपको सलाह है कि फिलहाल, व्यर्थ की भागदौड़ से बचें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक और पारंपरिक कार्यों में व्यतीत होगा। सामाजिक कार्यक्रम या अन्य स्थान पर सुखद अहसास बनेगा, अवश्य सम्मिलित हों।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को सामाजिक होने की जरूरत है। अपने पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज अपने काम पर अधिक फोकस रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में फालतू की बातो में न उलझे, गप्पे मरने से बचे। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।
