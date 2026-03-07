Rashifal 8 March: 8 मार्च 2026 का राशिफल: रंग पंचमी पर कैसा रहेगा आपका दिन, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 8 March 2026: 8 मार्च 2026, रविवार को चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज दोपहर 1:32 बजे तक स्वाती नक्षत्र रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। इसके साथ ही आज रंग पंचमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है। किसी के लिए यह दिन नई योजनाओं की शुरुआत का संकेत दे सकता है, तो किसी को सावधानी और धैर्य से काम लेने की सलाह देता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर।