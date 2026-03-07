Aaj Ka Tarot Rashifal: सूर्य देव की कृपा से जानें आज का टैरो राशिफल, किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Tarot Rashifal, 8 March 2026: हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, सफलता और सकारात्मकता का संचार होता है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आज का दिन उसके लिए कैसा रहने वाला है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज रविवार के दिन सूर्य देव के प्रभाव से 12 राशियों के जीवन में अलग-अलग तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार आज मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दिन कैसा रहने वाला है।