Weekly Tarot Rashifal 2026: मेष, वृषभ और मिथुन के अटके काम बनेंगे, कर्क और सिंह को मिल सकती है बड़ी राहत

टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास और मेहनत का फल देने वाला रहेगा। आप किसी महत्वपूर्ण फैसले की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है।रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी रहेगा। दिल की बात खुलकर कहने से गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। इस सप्ताह आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि, कुछ लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें।