6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Sheetala Ashtami 2026: 11 मार्च को है शीतला अष्टमी, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी की बसौड़ा (बासौड़ा) परंपरा है। इस दिन के लिए सप्तमी की रात को ही भोजन पकाकर रख लिया जाता है और अष्टमी के दिन वही बासी भोजन खाया जाता है। इस पर्व से जुड़े कुछ खास नियम भी होते हैं, जिन्हें जानना और पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 06, 2026

Sheetala Ashtami 2026, Sheetala Ashtami 11 March 2026, शीतला अष्टमी 2026,

Sheetala Ashtami kya kare kya na kare|फोटो सोर्स: Freepik

Sheetala Ashtami 2026: हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व होली के आठ दिन बाद मनाया जाता है और कई स्थानों पर इसे बासौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन मां शीतला की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और रोगों से रक्षा की कामना की जाती है। साल 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है, इसलिए क्या करें और क्या नहीं, यह जानना महत्वपूर्ण है।

शीतला अष्टमी पर क्या करें

बासी भोजन का भोग लगाएं

अष्टमी के दिन सुबह नया भोजन बनाने की बजाय सप्तमी की रात को बने व्यंजनों का भोग माता को लगाया जाता है।

नीम के पत्तों का प्रयोग करें

माता शीतला को नीम अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालना और पूजा में नीम की टहनी रखना शुभ होता है।

घर की सफाई करें

पूजा से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें, क्योंकि माता शीतला को स्वच्छता प्रिय होती है।

ठंडा जल अर्पित करें

पूजा के समय माता को ठंडा जल अर्पित करें और बाद में उस जल की कुछ बूंदें घर में छिड़कना शुभ माना जाता है।

दान-पुण्य करें

इस दिन जरूरतमंदों को ठंडा भोजन और पानी दान करना पुण्यदायक माना जाता है।

शीतला अष्टमी पर क्या न करें

  • इस दिन घर में चूल्हा या आग न जलाएं।
  • ताजा या गर्म भोजन बनाने से बचें।
  • सिलाई-कढ़ाई जैसे सुई-धागे के काम न करें।
  • तामसिक भोजन और शराब से दूर रहें।
  • कई जगहों पर महिलाओं के लिए सिर और कपड़े धोने की भी मनाही होती है।

शीतला अष्टमी पर बासी भोजन खाने की परंपरा क्यों है

शीतला अष्टमी का पर्व गर्मी के मौसम की शुरुआत में आता है, जब मौसम बदलने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गर्मी से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, इसलिए इस दिन ठंडी तासीर वाले और बासी भोजन का सेवन किया जाता है। माना जाता है कि इससे शरीर को शीतलता मिलती है और माता शीतला की कृपा से परिवार स्वस्थ रहता है।

ये भी पढ़ें

Ram Navami 2026: राम जन्म का पावन पर्व कब है? नोट करें पूजा विधि, व्रत और शुभ मुहूर्त
धर्म और अध्यात्म
Shri Ram Navami puja timing, Shri Ram Janmotsav,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 12:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Sheetala Ashtami 2026: 11 मार्च को है शीतला अष्टमी, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchang 7 March: आज का पंचांग 7 मार्च 2026 (शनिवार): चतुर्थी तिथि, चित्रा-स्वाती नक्षत्र, राहुकाल और शुभ चौघड़िया जानें

Aaj ka Panchang 7 March
धर्म/ज्योतिष

Garuda Purana Path: मृत्यु के बाद घर में क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? जानें 13 दिन की परंपरा

Garuda Purana, गरुड़ पुराण, Hindu death rituals, soul journey after death,
धर्म और अध्यात्म

Sheetala Ashtami 2026: शीतला माता पूजा 2026: कब है शीतला सप्तमी और अष्टमी, जानें पूजा मुहूर्त और महत्व

Sheetala Ashtami 2026
धर्म और अध्यात्म

Ram Navami 2026: राम जन्म का पावन पर्व कब है? नोट करें पूजा विधि, व्रत और शुभ मुहूर्त

Shri Ram Navami puja timing, Shri Ram Janmotsav,
धर्म और अध्यात्म

Papmochani Ekadashi Kab Hai: कब है पापमोचनी एकादशी? जानें तिथि, व्रत पारण समय और पौराणिक कथा

Papmochani Ekadashi 2026:
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.